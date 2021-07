Több évtizeddel ezelőtt végzett hallgatóit köszöntötte az egri egyetem

Mintegy 100 fő vehetett át személyesen díszoklevelet az Eszterházy Károly Egyetem rektorától a július 16-án, pénteken megtartott ünnepségen a Líceumban. Olyan, egykori egri hallgatókról van szó, akik több évtizede végeztek az Eszterházy jogelőd intézményeiben. Négyen a 70 évvel ezelőtti diplomaszerzést tanúsító oklevelet kapnak postai úton.

A szép hagyományra épülő eseményen az 50 éve (aranydiploma), 60 éve (gyémánt diploma), illetve 65 éve (vasdiploma) végzettek találkozhattak egymással. Az ünnepségre 216 fő kapott meghívást, ők azok, akik a 2021-es esztendőben jubilálnak, s közülük csaknem százan tudtak személyesen megjelenni a Líceumban. Az egri egyetem 2021-ben 114 arany, 37 gyémánt, 61 vas díszoklevelet adott ki. Különleges, hogy a 2021-es évben négy olyan öregdiák is van, aki levélben rubin oklevelet kap annak nyomán, hogy 1951-ben, vagyis 70 évvel ezelőtt végzett Egerben.

Köszöntőjében Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor elárulta: a Líceumban sétálva sokszor gondolkozik el azon, vajon kik jártak, dolgoztak, szomorkodtak és kacagtak e falak között, s vajon kik jönnek majd utánunk, a jövő nemzedéke hogyan fogadja a múlt értékeit.

– Mi tudjuk, hogy a múlt kötelez – hangsúlyozta az intézményvezető. Hozzátette: Eszterházy püspök szellemisége évszázadokon túl is érezhető az egyetemi házban, ugyanakkor a díszoklevelesekhez szólva a jövőbe is tekintett. Elmondta: 2021. augusztus 1-től az intézmény fenntartója az Egri Főegyházmegye lesz. A rektor aláhúzta: az ünnepelt, tapasztalt szakemberek sok mindent megtapasztalhattak már életükben, emberséget és embertelenséget egyaránt, s azt is, hogy miként kell helytállni ezekben a helyzetekben. Pedagógusnak lenni nem csupán egy foglalkozás, hanem egy hivatás. Díszokleveleseink e hivatásnak szentelték életüket, s ezért köszönet, tisztelet és elismerés illeti őket – fogalmazott az egyetem rektora.

A díszoklevélben részesültek képviseletében a 65 éve diplomát szerzett Baji Lászlóné Balogh Gizella, fehérgyarmati vasdiplomás pedagógus szólt az egybegyűltekhez. Kifejtette: a tanárokat a különböző korokban „a nemzet napszámosa”, a „fáklya” jelzővel is illették. A végzett pedagógusok sok esetben visszatértek falvaikba és a gyermekek oktatása, nevelése mellett a felnőtt lakosság ügyeinek intézésével is segítették saját közösségüket. Támaszkodtak rájuk úgy is, mint a helyi értelmiség fontos képviselőire, akik segítik a fiatalok életét, szervezik a kulturális életet. A szónok hálásan emlékezett meg az egri oktatókról, akik jól felkészítették az évfolyamot a pályára. Rámutatott: a tanárembereknek a mai korban folyamatosan alkalmazkodniuk kell a jelentős változásokhoz, a GPS-hez hasonlóan sokszor kell újratervezniük. Személyes példát említve elmondta, hogy a járvány idején maga is tartott online matematika és kémia órákat azoknak, akik hozzá fordultak segítségért.

– Nagyon szorítok a jobb eredmények eléréséért, jó érzéssel és bizakodva reménykedem, hogy a jövőben az egyetemről kikerülő fiatal pedagógusok példaképei lesznek a jövő nemzedékének mind tudásban, mind emberi tartásban – zárta szavait a friss vasdiplomás.