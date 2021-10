Több Heves megyei településen is kötelező lesz a maszkhasználat

A koronavírus-járvány negyedik hullámát éljük. Már kormányzati döntések, szigorítások is születtek, s ezzel párhuzamosan a térség települési önkormányzatai is elrendeltek több intézkedést. Körbejártuk, hol és mit léptetnek életbe.

A kormány döntése értelmében a munkaadók előírhatják a koronavírus elleni védőoltást a munkavégzés feltételeként, ha a dolgozók biztonsága ezt kívánja – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Ezt az állam mint munkaadó is érvényesíti, az önkormányzatoknál pedig a polgármester dönthet az oltás előírásáról – tette hozzá.

November 1-jétől maszkot kell viselni a közösségi közlekedési eszközökön – sorolta a kormány döntéseit –, amelyeket a járvány fékezése érdekében hozott. Emellett látogatási tilalmat rendelnek el az egészségügyi intézményekben. A szociális intézményekben erről a vezető határozhat. Hangsúlyozta, az intézkedések célja, hogy minél többen oltassák be magukat.

Ezzel párhuzamosan Kiskörén sem tétlenkednek. Magyar Csilla polgármester érdeklődésünkre elmondta, hétfőtől minden intézményükben kötelezővé teszik a maszkhasználatot, az óvodában pedig, ahogy eddig is, egyszerre csak három szülő lehet benn az intézményben.

Hozzátette azt is, hogy valószínűsíthetően további szigorításokra is lehet számítani. A kormányinfón bejelentettekkel kapcsolatban közölte, amint megérkezik a rendelet, megvizsgálják a kötelező oltások kérdését is. Hangsúlyozta, mindenki vegye fel az oltást, mert ez a védekezés legjobb módszere.

Hevesvezekényben Fenyves László polgármester úgy döntött, a községháza épületében az arcvédő maszk használata, valamint a kézfertőtlenítés kötelező hétfőtől. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ügyintézés céljából ügyfélfogadási időben egy ügyintézőnél egy időben csakis egy ügyfél tartózkodhat, s a kinn várakozóknak is be kell tartaniuk egymástól a másfél méteres távolságot.

Dr. Fűtő László háziorvos pedig azt közölte, a helységben jó néhány fertőzöttet szűrtek ki mostanság, így november 2-tól a rendelőben vizsgálatra csak telefonos egyeztetés után fogadnak betegeket, a váróban pedig egyszerre csak négyen várakozhatnak.

Figyelnek az idősekre Zaránkon idősotthon működik. Urbán László polgármester közölte, az intézményben százszázalékos az átoltottság, egyelőre nem rendelnek el látogatási tilalmat. No­vember 1. és 10. között a faluban oltási kampányban lehetőséget adnak az oltatlanoknak arra, hogy a polgármesteri hivatalban papír alapon regisztráljanak a vakcinára. Tarnaszentmiklóson jó az átoltottsági arány. Az időseikre is nagyon figyelnek, házi segítségnyújtás keretében bevásárolnak a korosabb tarnaszentmiklósiaknak.

