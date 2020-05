Több jegyespár kivárt és inkább őszre halasztották az esküvőt a veszélyhelyzet miatt

Június 1-jétől maximum kétszáz résztvevőig vidéken és Pest megyében egyaránt megrendezhetők az esküvők, illetve megtarthatók a vallási szertartások, a temetések is.

A járvány miatt nagyon sokan átszervezték az esküvőjük időpontját. – Vannak párok, amelyek még mindig keresik a számukra legjobb megoldást, de az a tapasztalat, hogy akik későbbre halasztották a rendezvényüket és mindent újraszerveztek a násznéppel is, azok új időpontot egyeztetettek, s már nem ragaszkodnak a nagy esemény nyári megrendezéséhez – közölte portálunkkal Habuczki Piroska egri anyakönyvvezető. Mint mondta, folyamatosan vannak esküvők és mindig jönnek új jegyespárok, akik a közeljövőben szeretnének összeházasodni.

– Ebben az évben talán a nyár nem lesz olyan zsúfolt az egybekelések terén, mint tavaly, de az őszi időszak szinte telítve van. Azt gondolom, most egy kicsit kitolódik egészen késő őszig a házasságkötési szezon – tette hozzá.

Volt, aki kivárt, s volt olyan is, aki lemondta

Az Egerben élő Betti és a párja úgy fogalmazott, örömhír számukra, hogy ismét lehet esküvőket rendezni.

– Bár sosem szerettünk volna nagy lagzit, mégis sokat jelent, hogy a tanúkon és szülőkön kívül a családtagokkal és a barátainkkal is megoszthatjuk ezt a napot. Annak kifejezetten örülünk, hogy nem kell maszkban az oltár elé állni – mondták. Hozzátették, ők már a korlátozások feloldása előtt lefoglalták az időpontot július elejére, s a szervezéshez is kellő időben hozzáláttak. A szigorítások bevezetésekor elgondolkodtak azon, hogy inkább jövőre tartják meg a vágyott egybekelést, de végül vállalták az idei lehetőséget és kivárták, mit hoznak a hónapok. Utólag nagyon boldogok, hogy bátrak voltak.

Katalinék júniusban esküdtek volna, azonban a koronavírus-járvány mindent felülírt.

– Nagy lagzit terveztünk családdal és barátokkal, de áprilisban úgy döntöttünk, hogy áthelyezzük máskorra – mesélte az egri menyasszony. – Új dátumot viszont nem tűztünk ki. Több okból sem kerestünk másikat. Mindenkivel együtt ünnepelnénk és megosztanánk szeretteinkkel életünk legszebb napját, így a kis lagzi szóba sem jöhetett. Tartva a második hullámtól, őszre se tűztünk ki dátumot, mert ha újra megjelenik a vírus, megint lehet mindent elölről kezdeni. Inkább kivárunk, s amikor biztos lesz minden, akkor kötjük majd össze életünket a számunkra legkedvesebb emberek előtt.

A hivatásos szervezők is eltöprengtek tavasszal

A hivatásos szervezőknek is feladta a leckét a korlátozás időszaka. Berecz Adrienn, az Édes Álom Esküvőszervezés tulajdonosa tíz éve van a szakmában. Portálunknak elmondta, ilyen különleges helyzettel még nem találkozott. Tizenöt lakodalmat kellett átszervezni későbbi időpontra.

– Nehéz időszak volt nekünk is, mint minden szolgáltatónak, rendezvényszervezőnek. Aki türelmesen kivárt, annak most mázlija van, hiszen megtarthatja a nagy napot augusztus előtt is – közölte Adrienn, aki megyénk egyik legkeresettebb esküvőszervezője. – Most azok is jól járhatnak, akik hirtelen határozzák el magukat, hiszen akad jó pár szabad időpont még a nyárra.

A ceremóniák többségét a nyár utolsó hónapjának közepétől tartják meg. A szezon ezzel eltolódott őszre, de van olyan is, aki decemberig kitolta a sajátját. Most felértékelődtek a hétköznapok is. A vasárnap sem volt éppen keresett, de akad szép számmal, aki azt választotta. A helyzethez alkalmazkodtak, s Adriennhez még nem érkezett olyan kérés, hogy rakják vissza az eredeti dátumra az eseményt.

– A párok, amelyek módosítottak – folytatta –, már nem szeretnék visszahelyezni az eredeti napra, hiszen a változtatás hatalmas szervezőmunkát igényel. Azt mondhatom, ők is és a szolgáltatók is segítőkész partnerek voltak abban, hogy megtaláljuk a megfelelő időpontot, amikorra biztonsággal tervezhetünk, hiszen a szerelmesek többsége szeretne idén összeházasodni. A vendégsereg miatt sem variálnak már a dátumon, mert jó néhányan várnak külföldi rokont, barátot, de van, hogy a jegyesek élnek másutt. Nagy munka volt az átszervezés, hiszen sokukkal közel egy éve dolgozunk, hogy tökéletes legyen a nagy nap.

A végső búcsúzással sokan még várnak

Március végétől a temetkezési szokásokban is kényszerű változás állt be. Az egyházi szertartások mindössze 10–15 percesek, kizárólag a külső ravatalnál, a sírnál van mód ezek megtartására.

A kijárási korlátozások enyhítésével – Budapesten és Pest megyén kívül – június 1-jétől már ismét a megszokott rend szerint lehet végső búcsút venni elhunyt szeretteinktől.

Másfél hónappal ezelőtt Haagh Ferenc, az egri Mediátor Temetkezés Kft. vezetője lapunknak elmondta, annak ellenére, hogy rövid szertartásokat azért lehetett tartani, bizony nagyon megcsappant a temetések száma, és sokan inkább kivárnak a temetés lebonyolításával. Ezek az arányok nem változtak a járvány időszaka alatt, még most is jó néhányan elhalasztják a temetéseket.

– Még nagyon friss a kormány mostani döntése, így aztán még nem is sokan érdeklődnek nálunk, hogy a korábban meghalt hozzátartozóiktól a megszokott rend szerint elbúcsúznának. Közülük a legtöbben azért tolták el a búcsúztatást, mert a külföldön élő rokon nem tudott hazajönni, s egyelőre ez most sincs másként. Talán, ha ebben lesz változás, akkor megnő a temetések száma is. Egyelőre inkább azokat érdekli jobban ez a lehetőség, akiknek a napokban hunyt el hozzátartozójuk – számolt be a részletekről Haagh Ferenc.

Nem változtak az esküvői árak

Az esküvőpiac szolgáltatóinak zöme a szerződött párokkal időben tudott egyeztetni a kialakult helyzetről, s a házasulandóknak csak kevesebb mint 10 százaléka mondta le teljesen a szolgáltatásokat – derült, ki az Eskuvotszervezek.hu által végzett nem reprezentatív felmérésből. A több mint kétszáz megkérdezett vállalkozó szerint azok a párok, amelyek végérvényesen visszaléptek, azzal indokolták ezt, hogy egyik vagy mindkét fél elvesztette a munkáját, anyagilag nem engedhetik meg maguknak az esküvőt. A második legnagyobb csoport arra hivatkozott, hogy a polgári esküvőjüket megtartották, s lemondanak a lakodalomról. A legtöbb szolgáltató esetében nem, vagy csak kismértékben emelkedtek a költségek a veszélyhelyzet hatására.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock