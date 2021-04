Több lett a szenvedélybeteg a pandémia idején Hevesben is

A pandémia mindenkire hatással van valamilyen módon, személyiségtől függ, kiből, milyen reakciót vált ki. A bizonytalan élethelyzet a függőség állapotát is felerősíti. Van, ahol ezzel naponta szembesülnek most.

– Egy olyan helyzetben, amivel bezártság jár, bizonytalanságot okoz, félelmeket idézhet elő, s ez felerősíti a szenvedélybetegség problémáját. A most megélt vírushelyzet pontosan ezt idézte elő – kezdi ismertetni a jelenlegi állapotot az egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetője.

Nem javult a helyzet, de van öröm is az ürömben

Kohári Szilvia arról számolt be, mindennapi munkájuk során azt tapasztalják, hogy ez a kilátástalan állapot megnövelte a szenvedélybetegek számát. Sokan fordulnak most hozzájuk.

– Nem lett kevesebb a dolgunk a jelenlegi helyzetben. Egyre többen keresnek minket, aminek azért örülünk, mert nagyon fontos, hogy segítséget kérjenek és kapjanak ezek az emberek – fogalmazott. Hozzátette, az egri RÉV nem zárt be, nem álltak át kizárólag online segítségnyújtásra. Ellátják ily módon is a hozzájuk fordulókat, de – mint mondta – a személyes találkozó elősegíti a változás és a felépülés lehetőségét. Éppen ezért minden szükséges óvintézkedést megtesznek annak érdekében, hogy ezek az alkalmak megtarthatóak legyenek.

Az alkohol a legegyszerűbben hozzáférhető szer, de nem törpül el emellett az illegális anyagok használata sem. – A függőség megmarad akkor is, ha az adott szer éppen nem elérhető számára – magyarázta. Így, ha az illegális szerhez adott esetben nem fér hozzá az illető, akkor azt fogja túlhasználni, amihez hozzájut.

Legyinthetünk rá, de a munka, játék is okoz függőséget

Ebben az időszakban az online játékok használata is jelen van, s hihetnénk, hogy teljesen ártalmatlan, pedig nem az. – Régóta tudjuk, hogy a játékok is kiválthatnak függőséget, mindegy, hogy milyen formában van jelen – mondta. Úgy példázta, a félkarú rablók ugyan megszűntek, kikerültek a kocsmákból, ám nem tűntek el teljesen, hiszen az online térben továbbra is elérhetőek.

Munkaalkoholizmusról is régóta lehet beszélni. Szavai szerint, az otthonról végzett távmunka esetében ez még inkább előtérbe kerül. – Van, amikor az ember észre sem veszi, hogy fel sem állt a gép elől egész nap, mert a munkájába temetkezett. Így elhanyagolva az összes többi fontos dolgot az életében – mutatott rá.

Hazavihetik a bajt is az alkohollal együtt

A poharazók ugyan zárva vannak most, ám aki rendszeresen látogatta e helyeket, az nem hagy fel eddigi szokásával, inkább új rituálékat alakít ki. Ahogyan Kohári Szilvia elmondta, elképzelhető, hogy a boltból megvett italt máshol issza meg az illető, de haza is viheti.

– Fokozódik a probléma, ha bántalmazó személyről van szó. Ekkor ugyanis nagyobb az esély a családon belüli erőszakra is – mondta. Ez kifejeződhet tettekben, ám szavakkal is lehet bántalmazni. Mindkét eset roppant destruktív az egész családra nézve, főleg, hogy az iskolabezárások miatt most a gyermekek is otthon vannak.

A kitörési vágy szélsőségekhez is vezethet

A szokásos, prevenciós előadásokra jelen helyzetben ugyan nincs lehetőség az iskolákban, ám így sem veszítik szem elől a fiatalokat. A tanintézményekkel évekre visszamenőleg megvan a kapcsolata az egri RÉV-nek, s ha szükség van rájuk, az iskolák jeleznek feléjük.

– A számítógép mögé szoruló gyerekek szoronganak, elveszítik társas kapcsolataikat, s mindezek mentális problémákhoz, függőségekhez vezethetnek – vélekedett. A szakember szerint a bezártság legnagyobb veszélye akkor nyilvánul meg, amikor a fiatal kiszabadul otthonról, s valahol titokban mégis tud találkozni a barátokkal. Ekkor ugyanis felerősödik benne, hogy kiélvezze a rendelkezésére álló időt, s ez túlfogyasztáshoz vezethet. A jelenség azonban általánosságban igaz lehet másokra is: a szabadságra vágyás érzése most kortól független, s ez szélsőséges viselkedéshez, szerhasználathoz vezethet. – Az biztos, hogy ennek a pandémiás időszaknak lesznek még nyomai az emberekben, de hogy milyen károkat is okozott pontosan, az csak később derül majd ki – összegezte a szakember.