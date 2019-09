Több mint 100 évvel ezelőtt is fontosnak tartották az oktatást Hevesen

A kereskedők, kik a társadalomban is tevékeny és számottevő elemet képeztek, mindinkább szívükön hordták gyermekeik nevelését.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1903. SZEPTEMBER 13.

Kell-e nekünk polgári iskola?

Könnyen mondhatnám: nem kell, szintoly könnyen mondhatnám: kell. De nézzük közelebbről a dolgot. Heves város inkább mezőgazdasági város. Az ipar csak pang. A kereskedelem kicsiny. Tehát kérdés megélhetne-e itt polgári iskola? Daczára a fenti elmondottaknak mégis oda kell nyilatkoznunk, hogy a polg. iskolának itt is van létalapja.

Mert: habár iparosaink küzdenek az anyagi gondokkal, mégis vannak köztük többen, kik szivesen áldoznának gyermekük nevelése és tanitása érdekében.

A kereskedők, kik a társadalomban is tevékeny és számottevő elemet képeznek, mindinkább szivükön hordják gyermekeik nevelését. (…) Most már még az a kérdés, hogy fiú- vagy lány polg. iskola felállitása volna-e szükségesebb? Ha széttekintünk, hogy fiúk vannak-e többen, kik e tekintetben oktatásra várnak, azt tapasztaljuk, hogy a lányok száma jóval fölül haladja a fiúkét. S a fiú gyermekét az atya polg. iskolába már csak akkor adja, ha vele valamilyen speciális czélt akar elérni.

A fiú polgári iskolának tehát itt Hevesen nem hiszem, hogy lenne kedvező talaja. Határozottan elsőbb helyet adok a leány polgári iskolának, s nem egy iparostól hallottam már, hogy mily jó volna egy polgári iskola a lányok számára, mert itt helyben szivesen iskoláztatnák gyermeküket. A kereskedők pedig kik kedvezőbb anyagi körülmények között vannak, azt hiszem, mindnyájan járatnák ide leány-gyermeküket. E tényekből azt következtethetünk, hogy egy lány polg. iskolának Hevesen virágzó talaja lenne.

S nem csak erkölcsileg, szellemileg hatna ez iskola Heves kulturájára, hanem anyagilag, nyolcz-tiz intelligens családdal szaporodnék Heves közönsége, kik fizetésük nagyobb részét itt költenék el. Nagyobb lenne a forgalom, nagyobb lenne a kereslet, ez előmozditaná a kinálatot, tehát előmozditaná még az ipart és a kereskedelmet is.

Gondolkodjanak az elmondottakon az irányadó és vezető férfiak s ha úgy találják, hogy jó lenne – tegyék meg, mert a jónak elmulasztása is bűn. D. B.

HEVESVÁRMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMÚ HETILAP. 1902. AUGUSZTUS 3.

Patika – okleveles segéd nélkül.

Nem föltétlen kelléke a patikának, hogy ott segéd, pláne okleveles segéd alkalmaztassék, ha a tulajdonos okleveles gyógyszerész. Az azonban szigoru törvénye a patikának, hogy ott állandóan okleveles egyén (akár segéd, akár főnök) álljon a közönség rendelkezésére, aki felelősséggel tartozik a kikerülő gyógyszerekért. A „Szűz Máriához” czimzett gyöngyösi gyógytárban ezidő szerint nincs okleveles segéd, hanem csupán gyakornok, aki gyakran maga van a gyógytárban okleveles egyén ellenőrzése nélkül. Ez a gyógytár néha több ideig is a gyakornokra van bizva.

A közönség közbiztonsága érdekében kell, hogy tiltakozzunk ez ellen és felhivjuk a gyógytár tulajdonosának figyelmét arra a veszélyre mely ebből az indolecziából úgy reá, mint a közönségre háramolhatik. Nagy ovatosság mellett is megtörtént már a baj sok gyógytárban, ahol okleveles egyének voltak alkalmazva, mennyivel inkább megtörténhetik ott, ahol egy nagyforgalmu gyógytár, habár rövididőre is, gyakornokra van bizva.

TISZAFÜRED. TISZAFÜRED ÉS VIDÉKÉNEK TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAPJA. 1903. DECZEMBER 24.

A Julcsa szolgáló.

Balázs Juliánna Singer ­József korcsmárosnál szolgált mint mindenes leány, ugyanitt volt ideiglenesen alkalmazva Koczka János mint beteg ápoló. Az utóbbi napokban állandó perlekedésben éltek egymással s mindent elkövettek, hogy egymás orra alá borsot törjenek. F. hó 15 én este is összepereltek s Koczka János a betegnek szánt fürdő vizet a Julcsa elcsititására akarta fölhasználni, Julcsa azonban megelőzte őt, mert a tüzhelyen lévő egy fazék forró fekete kávéval ugy szembe öntötte ellenét, hogy annak egész arczát és félszemét teljesen összeégette. Koczka, ki munkakeresés végett jött Füredre, munkaképtelenné válván, kénytelen volt visszatérni Bogácsra, hol a testvére lakik.