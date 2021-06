Több mint 25 éve alakult az Egri Szív Egyesület

Magyarországon a legtöbb halálozás a szív- és érrendszeri problémákhoz köthető, ezért is fontos, hogy működjenek olyan szervezetek, amelyek felkarolják az ilyen típusú betegségekkel küzdőket, és foglalkoznak velük, ahogyan teszi ezt az Egri Szív Egyesület is rehabilitáció formájában.

Ezt ne hagyja ki! Ősellenségből szövetséges: így viszonyult a Jobbik Gyurcsányhoz

A több mint egy éve húzódó koronavírus-járvány alaposan megnehezítette a civil szervezetek működését és a tagok közötti kapcsolattartást is. Az Egri Szív Egyesület is kénytelen volt elhalasztani a 25., azaz jubileumi emlékülését, amit azonban a napokban megtartottak.

Múlt hét csütörtökön az egyesület 25+1 éves fennállásáról emlékeztek meg a városháza üvegtermében. Ott Vin­cze-Pap Kálmánné, az Egri Szív Egyesület titkára és Jakabné Jakab Katalin, az Egri Civil Kerekasztal egészségügyi, szociális és karitatív szekciójának vezetője köszöntötte a résztvevőket. Az emlékülésen előadást tartott dr. Abonyi János kardiológus főorvos, az Egri Szív Egyesület elnöke. Hacsi Lajos, a szervezet elnökségi tagja diavetítéssel készült, fotók segítségével bemutatta az egyesület elmúlt 25 évét, Szántó László pedig kisfilmet készített Negyedszázad dióhéjban – Az Egri Szív Egyesület rövid története címmel.

Sajnos, a járvány nemcsak a programok szervezésébe szólt bele. Az egyesület volt titkára, Hekeli Sándor Covid–19 fertőzésben elhunyt. További négy tag kapta el a betegséget, a kis szám annak is köszönhető, hogy hatvanegyen be vannak oltva.

Hacsi Lajos a Heol érdeklődésére részletesen beszámolt a civil szervezet munkájáról. Az Egri Szív Egyesület 1995-ben alakult, és jelenleg 63 tagja van. Fő tevékenységük az infarktuson vagy szívműtéten átesett betegek rehabilitációja. A tagok hetente kétszer gyógytornára járnak, ezeken az alkalmakon a mozgáson túl ellenőrzik a résztvevők pulzusát, vérnyomását és a véroxigénszintjét. Ezen kívül évente mentőtiszt tart újraélesztési tanfolyamot. Dr. Abonyi János pedig rendszeresen tart előadásokat – részletezte.

Elmondta, hogy jó kapcsolatot ápolnak a Miskolci Szív Egyesülettel. Egyik évben ők látogatnak Egerbe, a másik évben az egriek mennek a borsodi megyeszékhelyre. A Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége, amelynek tagja az egri is, évente országos sportnapokat is szervez, ahol az orvos-beteg találkozón túl az érdeklődők összemérhetik a különféle sportágakban magukat, mint például röplabda, teke, asztalitenisz, íjászat, úszás, atlétika, kispályás foci. Három esztendeje Egerben rendezték nagy sikerrel, közel négyszáz résztvevővel. A tavalyi és az idei verseny elmaradt a járvány miatt.

Az egészségmegőrzésen túl az Egri Szív Egyesület nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre is, a tagok mentális jólétének megőrzésére és javítására.

– Oldja a betegség magányos feldolgozását, sokkal jobb, hogy szakemberekkel és hasonló betegekkel tudják megosztani a negatív élményt – mesélt a szervezet közösségformáló tevékenységéről.

– Rengeteg előnye van annak, ha sorstársakra talál az ember, ezért is öröm számunkra, hogy remek a társaság, évente rendezünk farsangi és Mikulás-napi vacsoraestet. A decemberi összejövetelt megelőzi egy háziverseny, ahol kosárlabda-büntetődobásokban mérik össze a tudásukat a tagok. Továbbá kirándulásokat is szervezünk, idén Tokaj az úti cél. Tagjai vagyunk az Egri Civil Kerekasztal egészségügyi szekciójának is. Minden évben ott vagyunk Eger Civil Ünnepén, ahol az előző esztendőkhöz hasonlóan idén is sátorban várjuk az érdeklődőket, akiknek általános egészségi állapotfelmérést is tartunk.

Hacsi Lajos arra is kitért, hogy egy zárt egyesület az övék, de lehetnének akár többen is. Úgyhogy várják mindazok jelentkezését, akik infarktuson vagy valamilyen szívműtéten estek át, és rendelkeznek kardiológus orvos ajánlásával, valamint a szükséges terheléses vizsgálati eredménnyel.