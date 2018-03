Több mint egymilliárdból fejlődik az egri kórház

Az infrastrukturális fejlesztések mellett kiemelt bérrendezést hajtottak végre.

Megvalósult a napelemprojekt, befejezték a kórház tetőfelújítását, megújul a nővérszálló. Az intézmény területén több helyen végeznek komfortjavító felújításokat.

Ezekről a fejlesztésekről, a kórház stabil gazdálkodásáról, s a közelmúltban megvalósult kiemelt bérfejlesztésről számolt be sajtótájékoztatón Vácity József, a ­Markhot Ferenc kórház ­főigazgatója, valamint Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott csütörtökön Egerben.

– Az a kórház, amelyik nem szolgál, nem jó semmire. A Markhot Ferenc Kórház ebben sikeres, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy az elmúlt évben a kollektíva elnyerte a Heves Megyéért Díjat – kezdte dr. Vácity József főigazgató azt a sajtótájékoztatót, melyen Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottal, a térség országgyűlési képviselőjével foglalták össze az elmúlt évek meghatározó kórházi eseményeit.

A főigazgató szavai szerint a kórház pénzügyileg stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat, hiszen míg 2016 júniusában még jelentős összegű lejárt tartozása volt az intézménynek, most nincsenek kifizetetlen számlák. Az uniós és állami támogatások mellett az intézmény jelentős saját forrást, kétszáz milliós forint feletti összeget használ fel a betegellátás feltételeinek javítására: összesen több mint egymilliárd forintos fejlesztés valósul meg 2018-ban.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett kiemelt bérrendezést hajtott végre a kórház, s az országban elsőként megszüntette a gyógyító munkában résztvevők, valamint a kórházban, de nem egészségügyi területen dolgozók közötti bérfeszültséget, derült ki a tájékoztatón.

– További fejlesztési források megteremtése, modern körülmények között, jó szakemberekkel dolgozó kórház építése a célunk – mutatott rá Nyitrai Zsolt. A honatya kiemelte: a fiatal orvosok már most is vonzónak találják az egri kórházat, s ezt tovább segíti a tavaly elindult Ringelhann Béla Ösztöndíjprogram is. Jelenleg 42 rezidens dolgozik itt.