Több mint félszáz szervezetet támogat Eger a civil alapból

Idén 5,7 millió forint szerepelt a civil szervezetek szakmai programjainak megvalósítására elkülönített önkormányzati költségvetési „soron”.

A Közgyűlés – a Civil Alap Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően – 56 szervezet 81 programjának megvalósítását támogatta – számolt be portálunknak Zentai László önkormányzati médiareferens. A civilek munkájának sokszínűségét jelzi, hogy a megvalósuló rendezvények között szerepel tábor, egészségnap, faültetés, kórustalálkozó, gasztronómiai és közösségépítő esemény is. Az Egri Civil Alap pályázatainak támogatásáról a kialakult évtizedes gyakorlatnak megfelelően minden esztendőben a nonprofit szférát képviselő grémium nyújt be javaslatot az önkormányzatnak, s az országosan is ismert és elismert együttműködést jól példázza, hogy e javaslatot a Közgyűlés minden alkalommal támogatja.

Habis László polgármester kiemelte: az önkormányzat elkötelezett az egriek egészségéért aktívan dolgozó szervezetek, a szűrővizsgálatok, a prevenció szerepét hangsúlyozó programok támogatása mellett. Ennek jegyében a város idén is segíti egyebek között az Egri Nemzetközi Cukorbeteg Konferencia megrendezését, vagy a mellrák megelőzését, korai felismerését segítő „Rózsaszín

október” elnevezésű programsorozatot.

Eger kulturális életét számos, a civilek által szervezett program színesíti: az Ezüstidő Szabadidős Egyesület idén XI. alkalommal rendezte meg városi segítséggel az Agria Aut Art kiállítást, amely az egri, autodidakta művészeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget, de a város támogatja a többi közt a Felnémeti Szüreti Napok megvalósítását, valamint az Egri Majorette Egyesület ugyancsak tömegeket megmozgató Zenés Parádéját is. A szellemi aktivitás mellett a fizikaira is odafigyelnek az egri civilek, a legkisebbektől a seniorokig kínálnak sportolási lehetőséget a megítélt városi támogatás révén a túrázás, a floorball, vagy éppen az úszás szerelmeseinek.

A civilek munkájában fontos szerep jut a környezetvédelemnek, s annak, hogy a város élhetősége tovább javuljon. E célt szolgálja a Zöldpanel Egyesület – Civil Alapból is támogatott – programja, amely a közösségépítés mellett a felsővárosi lakókörnyezet szebbé tételét is segíti. Az önkormányzati forrásból ugyancsak támogatásban részesül a 45 éves fennállását ünneplő Kertbarát Kör Egyesület „Egri Piros” almafajta fajtamentését célzó törekvése. A városvezető hozzátette: a teljesség igénye nélkül elmondható, hogy városunk

sokszínű civil életéhez sokszínű támogatást biztosítunk, így a civilekkel együttműködésben a város hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon is színesebbek, gazdagabbak legyenek az Egerben élők mindennapjai.