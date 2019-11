Több mint hatezer fát ültetett el a lelkes erdőkövesdi közösség

Rengeteg gyerek, óvodai és iskolai közösségek, családok, baráti körök és munkahelyi csoportok, megközelítőleg kétezren vettek részt országos viszonylatban a szervezett faültetési munkákban.

Az Igazvölgy Egyesület folyamatosan váltja be a természetvédelemmel kapcsolatos terveit, ígéreteit. Mint azt az egyesület vezetőjétől, Makó J. Ádámtól megtudtuk, a településén és környékén is szerveztek már közös takarítási programot, nemrégiben pedig együttműködési megállapodást írt alá fatelepítéssel kapcsolatban a 10 millió Fa közösséggel, amit Erdőkövesd önkormányzata is támogat, a falu szépítési terveit szem előtt tartva.

A 10 millió Fa nem pusztán közösségi oldal, de akciók és együttműködések sorozata. Kezdeményezésük nem véletlen, hiszen a Föld élete drámai módon változik, ezért nekünk, embereknek is változnunk kell. Céljuk: a legrövidebb időn belül tízmillió fa ültetése Magyarországon. A Magyarország lakosságával megegyező számú fa ültetését célzó közösség ma már 124 településen rendelkezik helyi csoporttal, s a csatlakozók száma folyamatosan nő.

Az első közös, országos akciójuk, az Élet napján rendkívül jól sikerült. Facebook-csoportjuk bejegyzése szerint egyetlen nap alatt több mint hatezer fát ültetek el a lelkes kis közösségek. Az Élet Napján, november 9-én zajlott a még csak négy hónapos civil szerveződés nulladik évi próbaültetése, amelynek sikere minden várakozást felülmúlt. A nap végére a 10 millió Fa erdejét, a szervezet felépítéséből adódóan, az ország 66 településén, 305 helyszínen elültetett 6101 fa alkotta.

Rengeteg gyerek, óvodai és iskolai közösségek, családok, baráti körök és munkahelyi csoportok, megközelítőleg két­ezren vettek részt a helyi képviselők által szervezett ültetési munkákban.

Az idei ültetési szezon során a 10 millió Fa közösség eddig összesen 6786 elültetett kertészeti, előnevelt fánál tart, a szintén ültetett nagyszámú cserjét nem is számolva. S az idei őszi szezonnak még messze nincs vége. Sok helyi 10 millió Fa közösség például csak a következő, november 16-i hétvégére vagy későbbre szervezte meg ültetéseit. A szaporodó külföldi közösségek közül Londonban például november 30-án készülnek ültetéssel.

A globális klímakrízis globális választ kíván. Bárhol érdemes és muszáj minél több fát ültetni, a lombok szén-dioxid-megkötő, hűsítő, párásító hatása az egész légkört globálisan és helyi szinten is pozitívan befolyásolja. A november 9-i hétvége még csak próba volt. Sokszor a zuhogó eső ellenére jókedvűen és lelkesen helytálltak az önkéntesek, akik elsősorban települési közterületeken, visszaerdősítésre szánt területeken, magánkertekben ültettek.

A szállítást, a védőkarókat, a víz és a műszaki eszközök bérléséhez szükséges költségeket főleg a magánszemélyektől befolyó közel tízmillió forint pénzadományból fedezték. Ezenkívül 2400 fa adomány érkezett. Az ültetés eszmei értéke ezt messze meghaladja – írják a szervezők. Legkevesebb ötvenmillió forint értékű ültetésnek felel meg. A legtöbb fát, – 1223 növényt – a nyolc települést összefogó Tokaj és környéke közösség ültette el, kevéssel meghaladva Kecskemét 1112 ültetését. A Baranya-megyei Romonya község pedig az első település, amely 584 darabos ültetésével máris teljesítette az eredeti vállalást, hiszen a falunak 570 lakosa van. A jövőben további kétszázat ültetnek.