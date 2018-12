Több mint négyszáz gyermeket ajándékoz meg az egri Mikulás

Összesen 420 egri gyermeket ajándékoz meg a Városháza Mikulása a 2018-as évben.

December 3-án indul az a négy eseményből álló ünnepségsorozat, melynek során alkalmanként mintegy 100-100 apróság találkozhat a nagyszakállúval, s az ajándékcsomag mellé egy kedves, ünnepi előadást is élvezhet az egri önkormányzat és a Harlekin Bábszínház művészeinek jóvoltából – tájékoztatta a Heolt Zentai László önkormányzati médiareferens.

Hétfőn délelőtt 10 órakor 100 óvodás gyermeket lepett meg Martonné Adler Ildikó alpolgármester köszöntésével egybekötve, majd 100 általános iskolást leptek meg a városháza dísztermében tartott ünnepségen, akiket Rázsi Botond alpolgármester üdvözölt.

December 4-én, kedden 14 órakor – a Gyermekjóléti és Bölcsődei igazgatóság Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködésben – 100 hátrányos helyzetű gyermeket látogat meg a Mikulás. Megtudtuk: a városházán mintegy 20 éve köszönti a Mikulás a gyermekeket. 2011-től – már az idei ünnepségsorozatot is ide számolva – összesen 3200 gyermekhez látogatott el a polgármesteri hivatal Mikulása.

Számos programot kínál a családoknak Eger önkormányzata

A Végvári vitézek terén a 12 év alatti apróságok ingyenesen használható korcsolyapályán játszhatnak, s az Érsekkertben december 1-én, szombaton megnyílt városi műjégpályát – tanítási napokon – ugyancsak ingyenesen látogathatják az általános iskolai és óvodás csoportok. A városháza földszinti rendezvénytermében az Eger Advent programjaihoz kapcsolódóan idén is várja a családokat a Jégpalota csodálatos világa. Az ingyenesen látogatható téli világ barátságos melegben kínál változatos programokat, kicsiknek és

nagyoknak egyaránt.

Emellett Eger önkormányzata a 2018-as évben is szaloncukrot és karácsonyfát juttat a rászoruló egri családoknak, hogy ezzel is segítsék szebbé tenni számukra az ünnepet. A város 2018-ban csatlakozott az országos Mikulásgyár akcióhoz, valamint a Bródy Sándor Könyvtáron, mint gyűjtőponton keresztül idén is részt vesz a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi „Cipősdoboz akciójában”. Az egri kórház gyermekosztályát az adventi vásárban a bögre akcióban való részvétellel támogathatják a forró italok kedvelői.

