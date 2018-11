Több mint négyszázan vettek részt a szűrésen

A szűrések mellett a kórház szakemberei tanácsokkal is ellátták az érdeklődőket.

A tavalyihoz képest jóval többen jelentek meg a Markhot Ferenc Kórház rendelőintézetében megrendezett lakossági szűrésen – tájékoztatta portálunkat Szegedi Erzsébet az intézmény sajtóreferense.

Közölte: a népszerű eseményen több mint négyszázan keresték föl a különböző szűrési pontokat. Az érdeklődő lakosság többféle szűrésen vehetett részt: vércukorszint, koleszterin, vérnyomás, testzsír, testtömegindex mérésen, prosztata, légzésfunkció vizsgálaton, melanóma és depresszió szűrésen és diétás tanácsadáson.

Új vizsgálatok is bővítették az idei lakossági szűrést, a boka-kar index mérés (érszűkület) és véralvadás mérés. A kórház szakemberei tanácsokkal is szolgáltak, kiugró értékeket is mértek főként a vérnyomás, vércukor és érszűkület méréseknél, de a prosztata szűrésen is. Akiknél kiugró értéket észleltek, szakrendelésekre irányították. A rendezvény kiegészítő programjaként a Dobó Katica Nyugdíjas Egyesület nosztalgia csoportja adott zenés műsort, majd tombola sorsolás zárta az eseményt.

Kezdőképünk: Birinyi Zsófia

