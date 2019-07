Több száz fiatalt várnak a szalóki találkozóra

Harminchatodik alkalommal indult el csütörtökön az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat.

A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is színes, értékes programokkal készültek a szervezők, lesznek koncertek, előadások, kiscsoportos beszélgetések, de szentmise és elmélkedés is.

A négynapos rendezvénysorozatra az egész országból várják a fiatalokat, de Erdélyből és a Felvidékről is jönnek vendégek. Emellett számos lelkipásztor és nővér is részt vesz az eseményen, többen pedig családjukkal érkeztek. Az idei programra a szervezők egy különlegességgel is készültek, indult egy telefonos alkalmazás ami a találkozóval kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza, de a misék énekei is benne vannak.

További részleteket a Heves Megyei Hírlap pénteki számában olvashatnak.