Több száz Heves megyei diákot érint a megváltozott érettségi rendszer

Teljes értékűnek számítanak az idei, május 4-e és 21-e között, megváltozott feltételek mellett szervezendő érettségi vizsgák, amelyeket több óvintézkedés mellett bonyolítanak le – közölte a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta, kizárólag írásbeli vizsgák lesznek. Megnéztük, hány megyei nebulót érint mindez.

Hamarosan érettségi, de a megváltozott helyzetben még mindig nem biztos, hogy május 4-től vizsgázhatnak a diákok. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a kormány felhatalmazása alapján szabadon dönthet, hogy a feltételek maximálisan biztosítottak, vagy ha szükséges, egy vagy két héttel halasszák el a vizsgákat. Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a fenntartásukban működő három gimnáziumban összesen 346 a végzős tanuló, akinek lehetőségük van érettségizni, az előrehozott tesztekre viszont most nincs lehetőség.

Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ (ETK) igazgatója a Heol kérdésére elmondta, az ETK fenntartásában működő három gimnáziumban összesen 346 a végzős tanuló, akinek lehetőségük van rendes érettségi vizsgát tenni. Az előrehozott érettségire összesen 336 tanuló jelentkezett, amely a kormányrendelet értelmében az idei tanévben elmarad. Ismertette, az írásbeli érettségi vizsgák szervezésénél különös figyelmet kell fordítani az óvintézkedések – egy teremben maximum tíz ember helyezhető el és a vizsgázók között minimum másfél méter távolságot kell tartani – betartására. Az ETK valamennyi vizsgahelyszínen biztosítja az alapos fertőtlenítést, valamint a vizsgázó diákoknak és a felügyelő tanároknak a védőeszközöket. A Hatvani Tankerület Központ két középiskolájában 264-en kezdik meg az érettségi vizsgát május 4-től. Az előrehozott érettségire összesen 160-an jelentkeztek, amely esetükben is elmarad – tájékoztatta lapunkat Horváth Márta, tankerületi igazgató.

A járványügyi vészhelyzet hatása a felnőttképzésre

A kormány segíti és támogatja ebben a felnőttképzésben résztvevőket is. – Már megyénkben is nagyon sokan vannak, akik a kialakult válság miatt elvesztették munkahelyüket, számukra jelenthet kiemelt lehetőséget a munkaerőpiacra való visszatérés, elhelyezkedés, munkába állás elősegítésére egy új, piacképes szakma megszerzésének lehetősége – mondta el lapunk kérdésére Fülöp Henrik, az egész országban jelen lévő, a megyénkben is számos szakembert foglalkoztató IOSZIA Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény vezetője.

– Mindannyian tudjuk azonban, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a tovább, vagy átképzésekben érintetteknek nehézséget okozhat a tanulmányokhoz kapcsolódó anyagi fedezet előteremtése, vagy az oktatások miatt kiesett munkabér bevétel pótlása. Ebben nyújt számukra segítséget és támogatást a május 1-től elérhető Diákhitel Plusz kamatmentes, szabad felhasználású hitel lehetőség, amely az innovációs- és technológiai miniszter által meghatározott felnőttképzésekben, az 55. életévüket még be nem töltött résztvevők számára lesz elérhető, egyszeri 1,2 millió forint összegben maximalizálva – részletezte az intézményvezető.

– Ehhez kapcsolódóan szeretném kiemelni azt, hogy a felnőttképzési tanulmányok ideje alatt felvett Diákhitel Plusz konstrukcióra is vonatkozik a kormány által 2018-ban bevezetett családtámogatás, amely alapján a családanyák második gyermekének megszületése esetén a hitel összegének fele, míg harmadik gyermekének megszületése esetén a teljes diákhitel tartozást elengedik. A felvett Diákhitel törlesztését a felvételt követő egy év elteltével szükséges havi egyenlő részletekben, a törlesztés futamideje pedig minimum egy, maximum öt év lehet – hangsúlyozta Fülöp Henrik.

A koronavírus-járvány a felvételit is érinti. Minden, a felvételivel kapcsolatos információt folyamatosan közzétesznek a felvi.hu oldalon, ezért azt ajánlott rendszeresen nézni – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Elmondta, a felületen ellenőrizhetik, módosíthatják, pótolhatják adataikat a jelentkezők, július 9-ig pedig egyszer módosíthatnak a sorrenden is.

A Líceum TV is felkészít

Magyar, matematika és történelem: ezekből az érettségi tárgyakból láthatnak felkészítőket a Líceum Televízióban. A miskolci tanárok közreműködésével készített videókban mintegy hatvan tételt magyaráznak el az érettségi előtt álló diákoknak. A Líceum Televízió április 20-tól közvetíti az adásokat, melyeket online is lehet nézni.

Módosult az egyetemi naptár

Az Eszterházy Károly Egyetem adta hírül, hogy az egyetemi tanács megtárgyalta és elfogadta a 2019/20-as tanév tavaszi félévének módosított, valamint a soron következő, 2020/21-es tanév oktatási naptárát. A fentiek alapján a 2019/20-as tanév tavaszi félévében a vizsgaidőszak május 18-tól július 3-ig, végzős hallgatók esetében május 4-től június 6-ig tart. A vizsgára jelentkezés a Neptunban valamennyi campuson, nappali tagozaton május 11-től, levelező és távoktatás tagozaton május 12-től, végzős hallgatók vizsga jelentkezése április 23-tól elérhető. Akkor, ha egy adott szakon a 2019/20-as tanév tavaszi félévében valamely tárgy oktatását felfüggesztették vagy a szakmai gyakorlat teljesítése tolódott, a félév menetrendje a következőképpen változik. Az augusztus 1-je és 21-e közötti intervallum szorgalmi időszak, augusztus 24-e és 28-a között vizsgaidőszak lesz a végzősöknek, augusztus 24-e és szeptember 4-e között pedig vizsgaidőszak lesz alsóbb éves hallgatóknak.

Záróvizsgákat június 15-tól 26-ig szervezhetnek a szaktanszékek. A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló kormányrendelet szerint a záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézménybe beléphet. Azon végzős hallgatók számára, akik az abszolutóriumukat valamely felfüggesztett tárgy vagy szakmai gyakorlat teljesítése miatt csak augusztus 28-ig tudják megszerezni, pótzáróvizsgát szerveznek, melynek időpontja augusztus 31.