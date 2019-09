Több száz milliós fejlesztések jöhetnek Kompolton

Jó hangulatú tájékoztatóval és beszélgetéssel telt az elmúlt héten tartott kompolti falugyűlés. A település polgármestere részletes tájékoztatást adott az elnyert pályázatokról, s arról, hogy azok várhatóan mikor valósulnak meg. A résztvevők sok más mellett talán az új kultúrházra elnyert pályázatnak örültek legjobban.

A falugyűlés mintegy hatvan-hetven résztvevője előtt tartott polgármesteri tájékoztató fő gondolata az volt, hogy a legfontosabb a közösség összefogása. Balázs Zoltán kifejtette: meggyőződése, vezetőként az egyik fő feladata a fejlődést biztosítani. – A mai települések, falvak sorsa könnyen megpecsételődhet. A jövő két dolgon múlik, van-e jó, összetartó közösség, s olyan fejlesztések, amelyekből kiépülhet az infrastruktúra. Fejleszteni kell az utakat, intézményeket, és közösségi programot kell nyújtani – mondta a faluvezető.

Balázs Zoltán véleménye szerint 90 százalékban sikerült megvalósítani mindazt, amit a helybeliekkel megbeszéltek, amit együtt megálmodtak polgármesterségének kezdetén, 21 évvel ezelőtt. Nem állhatnak azonban meg, tovább kell menni – emlékeztetett ötödik ciklusának jelszavára. A továbbiakban ismertette az elért eredményeket, majd rátért a további teendőkre. Kompolton ­például a temetőben akadnak még tennivalók. A napokban elindult az urnafal létesítése, valamint pályázati forrás segítségével felújítják a ravatalozót. Most született döntés arról is, hogy az orvosi rendelőre is jut pénz, azt kívül-belül újjávarázsolják, a tetőt is beleértve. A munkálatok hamarosan megkezdődnek.

– A megyei önkormányzat vezetése, amely koordinálja a beruházásokat, arról is döntött, hogy pályázati támogatást kaphatunk új bölcsőde megépítésére, s jövőre el is készülhet – mondta a faluvezető. Szólt arról is, folyamatban van egy iskolafelújításra megnyert pályázat is, mégpedig 800 millió forintos kerettel. Nemcsak az iskola válik korszerűbbé, hanem bővül a tornacsarnok is. Erre a programra külön engedélyezési eljárást kellett indítani, s közbeszerzési eljárás késleltette a megvalósulást. Balász Zoltán kérte a lakosság türelmét.

– A csarnok azért fontos, mert sok a gyerekünk, nagy az iskolánk, az óvodánk. Emellett alakult egy egyesület is, melynek révén közel száz gyerek vesz részt a Bozsik-programban – jegyezte meg a faluvezető, aki felsorolt további sportberuházásokat is. Közölte, döntés született arról, hogy új kultúrház épülhet közel 150 millió forintból. Az illetékes minisztérium már értesítette az önkormányzatot erről.

– Augusztusban kaptunk értesítést arról, hogy a megyei vezetés egy munkahelyteremtő elképzelésünkhöz is segítséget tud nyújtani ­régiós pályázattal. Egy gazdasági övezetet alakíthatunk ki a sportpálya mellett. Közel 800 milliós támogatást remélhetünk TOP-os pályázaton, ezer négyzetméteres csarnok épülhet alkatrész-összeszerelő gyártósor elhelyezésére. Ezzel egyúttal adóbevételre is szert teszünk – tette hozzá a polgármester.

– Az ígéreteinket betartottuk, gondolok itt azokra a létesítményekre, amik megépültek. Most kezd beérni a másik pályázati csomag, ami a temetőt, a bölcsődét, az orvosi rendelőt, az utakat érinti, és emellett munkahelyeket is teremthet – mondta Balázs Zoltán.