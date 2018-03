Több százmillióból fejlődik, új turisztikai attrakciókkal gazdagodik

A megújulásnak mind a helyiek, mind pedig a Demjénbe látogató turisták örülhetnek majd, hiszen a cél az, hogy minél szebb, élhetőbb és vonzóbb legyen a község.

Ünnepélyes keretek között csütörtökön adták át a település megújult orvosi rendelőjét, de a fejlesztéseknek ezzel még közel sincs vége. Egy második ütemben a rendelő külseje is korszerűsödik majd, és már a belterületi kerékpárút helye is ki van jelölve. Mindemellett egy sétautat is szeretnének kialakítani Demjén és Andornaktálya között, de az extrém sportok szerelmeseinek is szeretnének kedveskedni.

– Izgalmas évünk lesz, mert rengeteg beruházás van folyamatban, vagy éppen előkészítés alatt. Az a célunk, hogy egyrészt olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a helyiek életét is komfortosabbá teszik, másrészt pedig a turistáknak is szeretnénk folyamatosan újdonságokkal szolgálni – mondta el lapunknak Fodor Géza. A település polgármestere elárulta, a belterületi kerékpárút helyszínét már kijelölték, a vízelvezetést is kialakították alatta, már csak a jó időre várnak, hogy elkezdődhessen a kivitelezés. A Demjént Kerecsenddel összekötő kerékpárútnak a tervezése és engedélyeztetése zajlik, ennek a kivitelezési munkálatai várhatóan csak az év második felében kezdődhetnek meg.

Újdonság, hogy egy sétautat is kialakítanak majd Demjén és Andornaktálya között, amely kapcsolódni fog a két település belterületi sétaútjaihoz, így ezeken végigmenve a két falu nevezetességeit lehet majd megtekinteni.

– Évekkel ezelőtt találtam ki, hogy jó lenne a települést valamilyen módon összekötni a környező községekkel, ezáltal egymáshoz tudnánk irányítani a turistákat, színesebb kikapcsolódási lehetőséget ajánlhatnánk nekik. Így jött létre a Demjént Egerszalókkal összekötő kerékpárút, de a készülő sétautunk is remek példa. Fontosnak tartjuk, hogy ne torpanjunk meg a fejlődésben, mert az a célunk, hogy a turisták ne csak egyszer látogassanak a faluba, hanem minél gyakrabban visszatérjenek hozzánk – fejtette ki a településvezető.

Hozzátette, a belterületeket is fejlesztik, több mint tízmillió forintból útfelújítások is megvalósulnak majd. Felújítják a Dobó István és a Táncsics Mihály utcát, valamint az ott található járdákat is, a Bajcsy-­Zsilinszky utcában pedig a járdafelületek újulnak meg. Ezen fejlesztések esetén még a közbeszerzés zajlik, de még idén szeretnék a kivitelezést is megvalósítani.

Az extrém sportok kedvelőit is várják

A településen található egy elhagyott bánya, melynek falai tökéletesen alkalmasak falmászásra. Ezt szeretnék kihasználni a községben, és már fel is vették a kapcsolatot a Magyarországi Szikla- és Falmászók Egyesületével. A szakemberek már ki is jelöltek néhány mászásra alkalmas felületet, de a távolabbi tervek között a polgármester már falmászó versenyekről is beszél.

– A szakemberek szerint a helyszín tökéletes az extrém sportok kedvelőinek, már csak forrás kéne, amelyből megfelelő mászható felületeket alakíthatnánk ki. Emellett az egykori bányaudvaron pihenőhelyet, valamint mosdókat létrehoznánk, így tökéletes helyszín lenne akár versenyek rendezésére is – fejtette ki Fodor Géza.