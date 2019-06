Több százmilliós beruházások zajlanak Lőrinci minden szegletében

Több százmillió forint értékben fejlesztenek az idén a településen. A munkálatok java éppen ezekben a napokban zajlik.

A pályázatok sikeresek voltak, s ehhez Szabó Zsolt országgyűlési képviselő lobbitevékenységére is szükség volt. Ennek eredményeként az idén több száz milliós fejlesztést valósíthat meg önkormányzatunk – közölte Víg Zoltán polgármester, amikor a város minden részén tapasztalható munkálatokról kérdeztük.

Ami a részleteket illeti: az egykori cukorgyári kultúrház felújítása a végéhez közeledik, jelenleg a belső berendezések – így a színpadtechnika – felszerelése történik. Hamarosan befejeződik az Árpád út keleti oldalán a szervizút építése is. Ez a Zöld város projekt első ütemének részeként zajlik, miként a növényzet rendezése és a templom környékének a rendbetétele. Utóbbi helyen parkolókat és parkot alakítanak ki, de megújul a templomkert kerítése is. A szervizúton pedig közvilágítás is lesz.

A Rákóczi úti óvoda tetőcseréje a napokban kezdődik – közölte a polgármester. Erre a feladatra mintegy 70 millió forintot nyert a település, s a költségekhez nem lesz szükség önerőre. A lapos tetőt sátortetőre cserélik, mégpedig oly módon, hogy természetes fény is jusson az épületbe. A munkálatokkal augusztus 31-ig kell végezni, addig a gyerekek felügyeletét a selypi tagintézményben biztosítják.

Mindeközben már zajlik a Szabadság téri közösségi ház átépítése és kibővítése. Itt komplex átalakítást végeznek: üzletközpont és piac is helyet kap a létesítményben, de megmarad a közösségi tér is, ahol a képviselő-testületi üléseket és a nagyobb közéleti rendezvényeket tartják. Ez több száz milliós beruházást jelent, amelynek anyagi hátterét ugyancsak a Zöld város program pályázata biztosítja.

A szociális és családsegítő intézmény Bem úti épületének a fűtéskorszerűsítése, hőszigetelése és belső átalakítása negyvenmilliós, önerő nélküli támogatásból valósulhat meg. A munkálatokkal előreláthatólag szeptember 30-ig végeznek. A jelzett időszakban a szociális ügyfélfogadás a városházán történik, míg a várandósok, csecsemők és kisgyermek tanácsadására az Erőmű tér 29. szám alatti orvosi rendelőben várják az érintetteket.

Víg Zoltán elmondta azt is, hogy az elképzelések szerint szeptemberben kezdődik a selypi általános iskola épületének a felújítása. Ez nem az önkormányzat, hanem a tankerület hatáskörébe tartozik, de a település minden segítséget megad a munkálatok gördülékenyebbé tételéhez, szükség esetén a tanulók ideiglenes elhelyezéséhez. A polgármester úgy tudja, hogy a feladattal mintegy fél év alatt végeznének. A kisváros vezetése – meghallgatva a településrészen élők kívánságát – megpróbálja elérni, hogy az 1950-es években épült háromszintes iskolaépület visszakapja eredeti jellegzetes, bordópirosas színét.