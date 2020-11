Több szempontból segítség a fiataloknak az új lakásprogram

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az otthonteremtési program újabb nagyszabású elemeiről beszélt az elmúlt hetekben. Január elsejétől akár 10 millió forintos támogatást is kaphatnak a gyermekvállalás előtt álló vagy már gyermeket nevelő fiatalok új többgenerációs otthon létrehozására, három millió forintig pedig átvállalja a felújítás költségeit az állam.

Fokozatosan újabb elemekkel bővül az állami lakásprogram, melynek lehetőségével egyre többen élhetnek. Többek között a tetőtér-beépítéssel készült új lakások is kaphatnak állami támogatást. Ezek a legfelkapottabb településeken nagy lehetőséget rejtenek magukban, hiszen az építési telkek kínálata szűkül, és az elmúlt öt évben az árak is közel megduplázódtak. Ezzel a lépéssel a lakrészek kialakítására három gyermek esetén akár 10 millió forinthoz is juthatnak a családok: a CSOK teljes összegét fel lehet használni többgenerációs családi házak kialakítására.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, hogy a tetőtéri lakások piacán jó lehetőségek vannak, ugyanis az utóbbi években már jelentősen csökkent a társasház illetve családiház építésére alkalmas telkek száma.

– Az eladásra kínált telkek átlagos négyzetméterára az elmúlt öt évben a fővárosban több mint duplájára emelkedett, és a megyeszékhelyeken is 40 százalékos drágulás történt. A kihasználatlan, illetve felújításra szoruló tetőterekben még van lehetőség újabb lakások kialakítására, az új programmal ez kaphat lendületet – fogalmazott.

Az egri Kovács Nikolett szerint nem csupán anyagilag kifizetődő több generáció együttélése. – Nekünk nagy öröm a támogatás híre, éppen ennek hatására döntöttünk arról, hogy a szüleim fölé fogunk költözni egy saját lakrészbe. Ez nem csak a telekvásárlás költségeitől ment meg, de a kivitelezés is kevesebbe kerül az előzetes számítások szerint, mintha egy kisebb családi házat építenénk. Önerőből nem biztos, hogy meg tudtuk volna oldani a tetőtér beépítést, így ez a támogatás épp jókor jött. A többgenerációs együttélés hatalmas segítség a gyerekek körüli teendőkben. A nagyszülők csak néhány lépésre vannak, ugyanakkor megmarad a magánéletünk is a külön bejáratú lakrészekkel – magyarázta az egri anyuka.

Idén nem ez volt az első bejelentés, ami használt ingatlanok megújulására vonatkozik. Januártól ugyanis az állam 50 százalékos, maximum 3 millió forintos támogatást ad a gyermekes családok lakásfelújítási kiadásaira – közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közelmúltban. A feltételek az elmúlt héten tisztázódtak: legalább egy gyermeket nevelő családok otthonainak felújítási költségének felét a kivitelezés és az anyagár számlájának ellenében az állam átvállalja. Mindez a január elseje után megkezdett felújításokra vonatkozik, legfeljebb három millió forintig – ismertette a miniszter.

Szavai szerint a támogatást házaspárok, élettársak, de a gyermeküket, gyerekeiket egyedül nevelő szülők is igényelhetik. A kormány értelmezésében már gyermeknek számít a 12. hetes magzat is, akárcsak a 25 éves fiatal, ha együtt él a családdal. E lehetőség elektronikusan is igényelhető, annyi szükséges, hogy az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követő 60 napon belül eljuttassák a családok a MÁK-hoz, melynek harminc napja van az igény elbírálására. Ezután öt napon belül kiutalják a támogatási összeget, így tehát alig több mint egy hónapot kell várni.

– Eger központhoz közeli területein nehéz nagyobb telkeket találni, hozzáépítéssel bővíteni a házakat így értelemszerűen felfelé lehetséges – magyarázta Czövek Tamás, egri egyéni vállalkozó, aki építőiparban dolgozik. – Egyre gyakrabban érdeklődnek nálam és szakmabelieknél is a tetőtér beépítésének lehetőségeiről. Ez valóban jóval gazdaságosabb is mint egy új ház építése, s könnyebben, gyorsabban kivitelezhető is – osztotta meg tapasztalatait a nyílászáró-beépítéssel foglalkozó szakember.

Hozzátette, hogy a három millió forintos lakásfelújítási támogatást nem kötelező teljesen igénybe venni, akár kisebb összeget is kérhetnek az arra jogosultak, ám csupán egy lakásfelújítás alkalmával. A családnak viszont elsőként ki kell fizetnie a felújítás költségét a szakembereknek, hogy számlához jussanak. Azoknak akik nem rendelkeznek az összeggel talán megoldás lehet a lakásfelújításokra használható hitel.