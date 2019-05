Több tízezer látogatót vonz évente a örökségturizmus megyénkbe

Megyénkben évről évre többen keresik fel történelmünk épített kincseit, köztük a siroki és a kisnánai várat. Úgy tűnik, a fejlesztésükre szánt pénz megtérül.

A siroki vár állagmegóvása, majd fejlesztése közel húsz éve kezdődött. Korábban csak a természetes, romos, vadregényes szépsége vonzotta az erre járókat. Később megépült a hozzávezető út, majd a közműrendszer. Pár évre az alsó vár falait megerősítették, kiépítették a szociális blokkokat, kiállítóteret hoztak létre, és biztonságossá tették a vár alatti barlangjáratokat. Ezt követően a még feltárásra és felújításra váró felső vár is kapott egy biztonságos körsétányt, amelyről csodálatos kilátás nyílik a környékre.

Tuza Gábor polgármestertől megtudtuk, a látogatók száma folyamatosan emelkedik. Tíz évvel ezelőtt nem érte el a tíz­ezret, tavaly azonban már 55 ezer turistát fogadtak a műemléki várban.

– Tapasztaljuk, hogy a szállásadók is jobban aktivizálják magukat, ágyszámot növeltek, sőt nyílt egy új, elég extra szállás, a barlangmotel – folytatja a sikertörténetet a község első embere. – A vendéglátóegységek száma is növekedett eggyel. Az önkormányzat tulajdonában lévő motel forgalma az elmúlt négy év alatt majdnem a duplájára nőtt. Az idegenforgalmi adó összege nyolcvanszázalékos emelkedést mutat.

A helyhatóság által üzemeltetett vár alatti parkoló bevétele megközelíti az évi nettó négymillió forintot. Ez a nálunk is megjelenő, közvetlen gazdasági haszon, de a kereskedelem és a szolgáltatás szinte minden területére hat a megnövekedett turistaforgalom, a virágboltostól az autószerelőn át akár a gyógyszertárig – összegzi Tuza Gábor a tapasztalatokat.

A vár puszta léte is számíthat, így például közrejátszhat abban, hogy ha egy család, amelynek valamelyik tagja például a Liszkó-völgyben kap munkát, Sirokban vásárol ingatlant. A rendezvények számának növelésével szeretnének több látogatót idecsalogatni, hiszen a egyre többen és gyakrabban engedhetik meg maguknak az egy- vagy akár a többnapos kirándulásokat.

Sirok önkormányzata a Mátra Jövője Turisztikai Egyesülettel számos idegenforgalmi rendezvénnyel kívánja vonzóbbá tenni a települést. A legnépszerűbb siroki rendezvények közé tartozik a júniusi várnapok, illetve a Hálózsákos éjszaka a várban elnevezésű, egyedülálló program. Egyre többen szerveznek ide osztálykirándulást is. Az észak-hevesi térség egyik legszebb turisztikai látványosságát megújulva 2012-ben avatták fel, akkor 365 millió forintot fordíthattak az erődítmény rekonstrukciójára. Az ­Európai Unió és a magyar állam által támogatott projekt jóvoltából mára impozáns képet mutat az építmény.

Kisnána sárkányos vára kedvelt látványosság, de a vállalkozásélénkítő szerepe még erősödhetne. A 2010–2011-es rekonstrukciója után új, látogatóbarát, interaktív szolgáltatásokkal bővült a kínálat. Az egész év mozgalmas, nem csak nyáron, a téli időszakban is várják a látogatókat – ismertette Zvaráné Molnár Mária. A Kisnánai Vár és Népi Műemlék gondnokságának vezetője elmondta, tavaly csaknem negyvenegyezren léptek be a legendás falak közé.

– Visszajáró vendégeink vannak, gyakran fogadunk csoportokat is. Az idei első negyedévben ugyanannyi látogató volt, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Igyekszünk újítani, de a bevált eseményeket is megtartjuk. A várjátékok mellett a barackhoz kapcsolódik program, vendégcsalogató a falunapunk, a szlovák hagyományoknak is szánunk teret, kedvelt a decemberi lélekmelegítő rendezvény is – mondta. A turizmust segítő egyéb vállalkozások azonban Kisnánán még nem eléggé épültek rá a falu látványosságára.