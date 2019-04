Többemberes feladat a bölcsibe szoktatás

Áprilisban elkezdődött a bölcsődei jelentkezési időszak. E hónaptól szeptemberig fokozatosan kell rászoktatni a gyermeket a bölcsődei létre – hívták fel a figyelmet az M1 aktuális csatornán.

Az egri Betti bölcsiváltásnál tart a kislányával, a két és fél éves Kamillával.

– Ez már a második beszoktatásunk, az első fél évvel ezelőtt volt – mesélte. – Akkor nem nagyon tudtuk Kamillát felkészíteni a bölcsődére, de így is könnyen beszokott: két hét helyett egy hetet kellett eltölteni vele. Hamar megtanulta a társai nevét, beilleszkedett a napi rutinba.

Az újabb átszoktatás más volt, elmondták a kislánynak, hogy új bölcsibe megy, új gondozó nénije, s jele lesz, új gyerekekkel találkozhat. Amíg bent voltak Kamillával az intézményben, addig játszott, de nehezen vette fel a ritmust. Majd mikor magára hagyták, a kislány szófogadó lett, beállt a lurkók közé, és a második napon az ottalvás is működött.

– Szülőként jobban megviselt a második újrakezdés, hiszen a lányom már tudta, hová kell mennie, és attól féltem, az újat nehezebben fogadja el. Ő gyorsan és könnyen barátkozik, nagyon elfogadó a rá háruló „feladatokat” megismerve – emlékezett vissza Betti.

Kecskeméti-Székely Zsuzsa, az Eszterházy Károly Egyetem csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak gyakorlati koordinátora a Hírlapnak elmondta, év közben is folyamatos a felvétel, s a beszoktatás a bölcsikbe. Szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó nevelési évre jellemzően tavasszal kezdik tervezni a bölcsődevezetők a csoportokat. A folyamatos jelentkezéshez és felvételhez az érdeklődő szülőket és gyermekeiket szívesen fogadják az év bármely szakában. Ekkor az általános tájékoztatás mellett lehetőség nyílik egy rövid betekintésre is a csoportok életébe.

Az adaptáció fontos eleme a szülői értekezlet, a bölcsődekóstolgató családi délután, a családlátogatás és a kéthetes anyás, szülős beszoktatás.

– Az elmúlt évtized fejlesztései nyomán többféle napközbeni kisgyermekellátási formából is választhat a szülő, a bölcsi mellett mini-, munkahelyi és családi bölcsődébe, időszakos gyermekfelügyeletbe is kérheti elhelyezni a gyermekeket – ismertette.

Elmondta, mielőtt az édesanya újra munkába állna, előtte egy hónappal érdemes elkezdeni a gyermek bölcsibe szoktatását. Két hét a bölcsődei gyakorlatban, amíg az anyától való fokozatos elválás és az első intézményes szocializációs térben való ismerkedés zajlik. Ez az idő módosulhat a gyermek egyéni temperamentuma és a szülő-gyermek folyamatban mutatott kölcsönös reakciók alapján. Az első héten a délelőttöt töltik a bölcsiben, a másodikon kapcsolódnak be a délutáni eseményekbe.

A beszoktatást megelőzi egy családlátogatás, amikor a kisgyermeknevelő keresi fel a családot az otthonában. A kölcsönös megismerés a pici optimális nevelését célzó partneri kapcsolat alapjait szolgálja, ahol ismereteket cserélnek a kicsiről, a szokásairól, a bölcsődei élet jellemzőiről és a beszoktatás várható menetéről.

Az anya félelmét a gyermek is átveszi

Halász Judit, a Heol pszichológusa szerint szüksége van a gyermeknek arra az aurára, amit az édesanya megad neki három éven keresztül. Ennek ellenére nyilván rengeteg családnál nincs más lehetőség, minthogy bölcsődébe írassák csemetéjüket. – Azok az édesanyák, akik hozzám fordulnak, nagyon nehezen élik meg az „elválást” – fogalmazott a pszichológus. – Tulajdonképpen mindig a felnőtt szabályozza a folyamatot, hiszen, ha az anya nagyon félti a kisgyermekét, s nehéz szívvel engedi el, akkor a kicsi is fél majd. Természetesen mindez az adott intézmény pedagógusaitól is függ.