Többezernyi sertés szagára készüljenek a Hatvanban élők?

Újabb környezetvédelmi ügy bontakozhat ki a településen. Ez alkalommal több ezer sertés tartásának a terve foglalkoztatja a közvéleményt.

Hamarosan sertéstelep létesülhet a város határában, a 32-es főút mentén. A külterületi rész a Sóderosként emlegetett bányatavak közelében, Jászberény irányában található. A szocializmusban is disznókat neveltek itt; akkor a Lenin téesz SERKÖV elnevezéssel működtette a telepet, ahol ezt követően jó ideig szünetelt ez a munka. A közelmúltban azonban jelentkezett egy cég, amelyik ugyanilyen tevékenységet folytatna.

A bűzre mostanság igen érzékeny hatvaniak körében elterjedt, hogy hamarosan ez a létesítmény tovább rontja az amúgy is szagoktól terhelt levegőt. Bíró József önkormányzati képviselő szerint 2019-től évente tizenháromezer sertést hizlalnak itt, s ezzel egyidejűleg 7500 tonna szalmával kevert sertéstrágyát is tárolnak a helyen. Ráadásul úgy, hogy szerinte minderről nem tájékoztatták megfelelően a lakosságot, amely ennél fogva csak akkor szembesül majd a problémával, ha az uralkodó széliránynak „köszönhetően” megérzi majd az összetéveszthetetlen szagot. A városatya mindezt a csütörtöki képviselő-testületi ülésen szóvá is tette, majd úgy vélekedett, hogy a kérdésére kapott válaszok nem voltak megnyugtatóak. Ami azért is aggályos – fogalmazott –, mert a telep a hatvani ivóvízkutaktól mindössze ezer méterre található, így a hatóság álláspontja, miszerint az ott tárolandó évi 7500 tonna trágya nem veszélyezteti a hatvani ivóvízbázist, további környezetvédelmi kérdéseket is felvet.

A tanácskozás után megkérdeztük dr. Szikszai Márta jegyzőt, aki elmondta: a nyáron megkereste a hivatalt a környezetvédelmi hatóság, hogy tegyék közzé a hirdetményt, amelyben közmeghallgatásra invitálják a lakosságot. Ez az előírásoknak megfelelően meg is történt, az önkormányzati hirdetőfelületeken – a honlapon, a hirdetőtáblán és a közterületeken – megjelentették a meghívót, ám a fórum érdeklődés hiányában elmaradt. Egyetlen lakos sem volt ott – mondta a jegyzőnő.

Dr. Szikszai Márta közölte azt is, hogy az ügyben nem a hatvani hivatal az illetékes hatóság, hanem – csakúgy, mint például a pernyehányó ügyében – a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának a környezetvédelmi osztálya, amely egységes környezethasználati engedélyt adott ki a sertéstelepre.

Bíró József szerint mindezt a közmeghallgatás sikertelensége után a bűzügyben megtartott szeptemberi lakossági fórum alkalmával ismertethették volna a hatvaniakkal is, s az emberek felkészülhetnének a sertéstelep jövő évi megnyitására. A mostani történések egyelőre azért érdeklik mérsékelten a helyieket, mert a fiatalabbak nem emlékezhetnek a hajdani téesz hizlaldájának a kellemesnek aligha mondható szagára – vélekedett.

