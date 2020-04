Tófalut nem rázta meg a járvány, de sokkal óvatosabbak lettek az emberek

Az egyik legkisebb lélekszámú Tarna-völgyi település polgármesterét, Ignácz Szabolcsot kérdeztük arról, miként éli meg a falu a koronavírus-járvány miatt hozott kormányzati intézkedéseket. A faluvezető szerint az emberek betartják az előírásokat és az élet ­szinte abban a tempóban megy, ahogy azt megszokták.

A település polgármestere, Ignácz Szabolcs a Heol kérdésére azt mondta, hogy óvatosabbá, körültekintőbbé váltak az emberek az élet minden területén. Nem jellemző például, hogy az utcákon fölöslegesen járkálnának, mindenki igyekszik szigorúan betartani a jogszabályi előírásokat. Gazdasági társaságokból kettő számottevő van a faluban.

– Két nagyobb cég, ők dolgoznak tovább. Az egyik vállalkozás a méhészeké, a másik pedig egy vasipari cég. Ők ugyanolyan lendülettel végzik a munkát tovább, mint tették korábban. Őket nem érintette most a válság, s a dolgozók is megvannak – mondta a polgármester.

Ignácz Szabolcstól megtudtuk: március 15. után a gyerekek már otthon maradtak. Aki igényelte, annak az étkezést biztosítják. Kezdetben elvitellel, később átálltak arra, hogy kiszállítják. Az ünnep utáni hétnek a közepétől ráálltak a szociális étkezéses ebéd kiszállítására, illetve a 65 év fölöttieknek is – aki kéri – kiviszik az önkormányzat kisteherautójával. Maszkokat asszonyok készítettek és vett is az önkormányzat. Húsvét hetében minden lakos kapott egyet.

– Köszönettel tartozunk a készítőknek. Várkonyi ­Ervinné, Bende Ferencné, Orosz Tiborné, Váczy Herman Ágnes, Váczy Fanni, Kissné Agocs Ibolya, Kéri Erzsébet, Kériné Szabó Irén Ildikó, Horváthné Marczin Anna, Váczy Lajos, Bocsa Ferencné, Pál Dezsőné, Hutter Istvánné, Szalai Lászlóné, Saufert Gézáné és a község önkormányzata dolgozott azért, hogy mindenkinek jusson védőmaszk – sorolta a polgármester.

A faluvezető közlése szerint a közterületek fertőtlenítése heti rendszerességgel történik. Egyéni védőeszközök mindenkinek megvannak. Aldebrővel közös fenntartású intézményükben, a konyhán, szigorúan betartva a jogszabályi előírásokat dolgoznak. Az önkormányzati hivatalban is bent vannak, végzik a munkájukat. A Kápolnával közös fenntartásban működő iskolában pedig távoktatás van. Az óvodába, aki nem tudja otthon felügyelni gyermekét, beviheti.

– A közmunkaprogram is működik. A vírus okozta helyzetre felkészülten, jobban odafigyelnek. A jószágok ott vannak, a kecske mellett tyúkokat, a tavalyi évtől már nyulakat is nevelnek. A fóliasátrakban is tevékenykednek ugyanúgy – tette hozzá a polgár­mester.

Egy programot kellett lemondani: ötödik éve tartanak március 15. tiszteletére fáklyás felvonulást, ezt most elmaradt. A nyugdíjasklubot is bezárták, amíg vége nem lesz a veszélyhelyzetnek. Ők hétfőnként szoktak találkozni az önkormányzat épületében varró szakkörön, illetve az együttlét érdekében. Ami a pályázatokat illeti, az orvosi rendelő tetőcseréjét sikerült befejezni a Magyar falu programban, illetve épül tovább a Tarna-völgyében a kerékpárút.