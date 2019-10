Tomboló közönség előtt koncertezett a Kerekes Band a világhírű fesztiválon (videóval)

Idén nyáron nyolcezer fős tomboló közönség előtt koncertezett a Kerekes Band Közép-Ázsia legnagyobb világzenei fesztiválján, a The Spirit of Tengrin.

A zenekar kazahsztáni útját egy road movie is megörökítette, amit a Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger című számából készült feldolgozásukra forgattak.

A kötelező kazah turistacélpontok, fotó a rendőrökkel, tánc a mozgólépcsőn, jammelések, koccintások, rádióinterjúk és egy koncert, ami után rajongók hada rohamozta meg a csapatot. A Kerekes Bandet Kazahsztánban a The Spirit of Tengri főfellépőjeként valódi sztárokat idéző fogadtatásban részesítették.

– Azt hiszem, nagyon sok zenész álma egy egzotikus országban, főfellépőként, főműsoridőben, több ezer fős tomboló közönségnek zúzni maximális erőbedobással. Nekünk ez az álmunk Almaty-ban vált valóra. Ráadásul a koncertünket a világzenében egyeduralkodó Songlines Magazin kritikusa is látta, sőt meg is írta. De a sikertől is libabőrösebb érzés, mikor több mint 4000 kilométerre a hazánktól testvérként fogadnak – meséli Fehér Zsombor, a zenekar frontembere.

A road movie-ből is látszik, hogy a csapat útja tele volt meglepő élményekkel, de van, ami kimaradt a klipből. Például amikor Zsombornak csupán egy kazah népdal eljátszásával sikerült meggyőznie a vámhatóságot, hogy az effektládára azért van szükségük, mert a fesztiválon játszanak, vagy az a beszélgetés, amit az együttes dobosa, Viktor valószínűleg sosem fog elfelejteni.

– A koncertünk után egy idősebb kazah férfi odajött hozzám, és elmesélte, hogy a 80-as években Magyarországon szolgált, elnézést kért a szovjet megszállásért, majd elénekelte a Tavaszi szél kezdetű népdalt, amit Freddie Mercury-tól tanult. Ugyanis, ott volt a híres budapesti Queen koncerten…

A kazah road movie-t a Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger című számának feldolgozására forgatta Fehér Marcell, aki a klip rendezője, vágója és operatőre is volt egy személyben. Az elektromos dudaszintetizátorral és vocoderrel feljátszott dal a Kerekes Band új albumán, a ReWindon hallható. A 12 feldolgozást tartalmazó albumot a nyár elején kizárólag limitált példányszámú bakelit lemezen jelentették meg. Az egyedülálló lila-narancs színben préselt lemez 140 grammos, vinylre masterelt és hagyományos analóg technikával készült, a legendás hangzású Hendrix albumokat is előállító, Hamilton hanglemez nyomóval préselték.

– Naponta 40 ezer új dal jelenik meg Spotify-on, a playlistek világában lassan már az előadókat vagy a dalcímeket sem ismerjük. Ezzel szemben van egy egyre bővülő vinylgyűjtő közösség, ami a zenére még mindig időt szán. Hangrendszert épít, tüzetesen átolvassa a borítót, és a lehető legjobb minőségben szeretné a zenét átélni az otthonában. Úgy éreztük, jár ennyi exkluzivitás nekik, hogy először ők jussanak hozzá a lemezhez – teszik hozzá a zenekar tagjai. A ReWindot a tervek szerint még ősszel online platformokon is elérhetővé teszik, a Kerekes Band pedig Budapesten legközelebb október 25-én lép fel az A38-on.