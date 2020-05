Tömegbaleset, medvecsalád és járványhelyzet – ezek voltak április legolvasottabb cikkei

Összegyűjtöttük olvasóinknak a TOP 5 legolvasottabb áprilisi Heol-cikket. Íme, ezek voltak a legérdekeltebb témák.

A május beköszöntével készítettünk egy kis összefoglalót arról, hogy áprilisban mely cikkekre voltak leginkább kíváncsiak olvasóink.

5. Medvecsaládot kaptak lencsevégre a Mátrában

Ötödik helyen áll a Heol.hu április 18-i cikke, amelyben arról számoltunk be, hogy medve család él a Mátrában, egészen pontosan pásztói berekben. A nyikom-bérci Gortva birtok tulajdonosa akkor elárulta: találtak egy szarvastetemet a környéken, amelynek gerincéből a medve kiharapott két csigolyát. Gyűjti a táplálékot magának.

– A medveanya a közelmúltban lefialt, így van két bocsa is, akiket sikerült lencsevégre kapni az egyik vadkamerának a hajnali órákban, a szarvastól mintegy 600 méterre – mondta el a Nool.hu-nak a Gortva birtok tulajdonosa, aki azt tanácsolta a kirándulni vágyóknak, hogy mindenképp a turista útvonalakon haladjanak és beszélgessenek, ugyanis akkor a medve elkerülhető. Ide kattintva nézheti meg a fotót a medvebocsokról.

Nem ez volt az első eset, hogy medvét láttak szűkebb hazánkban vagy annak környékén. Mint arról tavaly beszámoltunk, március 30-án Balaton határában, a falu, Bekölce és Borsodnádasd között látott egy kis termetű medvét a nádasdi, de Budapesten élő fotós, Petrók György. Májusban pedig megírtuk, hogy Szilvásvárad határában és Nagyvisnyó környéken is láttak egy barnamedvét.

4. Fertőzötteket találtak egy Heves megye melletti idősek otthonában

Sokan követték nyomon portálunkkal azt a Heves megye határán található, borsodi idősek otthonát, ahol több személynél is kimutatták a koronavírus-fertőzést. A borsodi település hivatalos közösségi oldalán jelentette be Kormos Krisztián polgármester, hogy Borsodnádasdon koronavírusos személyeket találtak. A közlemény nem tért ki a pontos helyszínre, de kiderült, hogy az idősek otthonában többen is pozitív tesztet produkáltak.

Ezt követően Borsodnádasdon utca-sorrendben elkezdték osztani a helyben készített maszkokat. A nádasdi orvosi rendelőket és az ügyeletet igyekeztek felszerelni a lehetséges összes védőeszközzel, ami az oda forduló betegek és az egészségügyi dolgozók számára is védelmet nyújt az ellátáskor.

3. Kötelező lesz a szájmaszk és éjszakai kijárási tilalom lép életbe Egerben

Korlátozások léptek életbe a megyeszékhelyen április 24-én: pénteken éjféltől reggel hat óráig, szombaton este 10 órától reggel 6-ig, vasárnap pedig este 10 órától éjfélig kijárási tilalmat rendelt el az önkormányzat. Egerben kötelező lett a szájmaszk viselése is, kiemelten az autóbuszokon, piacon, boltokban, illetve a plázában. Bevezették a közterületi alkoholfogyasztás tilalmát is, a vállalkozások megsegítésének érdekében az önkormányzat úgy döntött, hogy a tőlük bérelt üzlethelyiségek bérleti díját május 1-jétől elengedik, azoknak a cégeknek, melyek veszélyhelyzet miatt kénytelenek voltak bezárni.

Könnyítenek a szabályozáson

A kijárási korlátozásról szóló Kormányrendelet május 3-án éjfélig él, ezután hétfőtől új, könnyített szabályozások lesznek hatályosak Heves megyében is.

Kiss Róbert rendőr alezredes a pénteki online sajtótájékoztatón elmondta, hétfőtől megkezdődik a járvány elleni védekezés új szakasza. Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy milyen új szabályok érvényesek az üzletekre, eseményekre, és a veszélyeztetett lakosságra. Hozzátette, a fővárosban és Pest megyében a lakosság továbbra is csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát, míg vidéken nyitva lehetnek a vendéglátó-egységek, intézmények.

2. Települések zárnak be a járvány miatt Heves megyében

Április 17-én számoltunk be arról, hogy Heves megye több településén is a kijárási korlátozás szigorítása mellett döntöttek a polgármesterek, miután erre külön jogkört kaptak. Több városban, községben, faluban a húsvét előtti miniszterelnöki bejelentés után határoztak arról, nemcsak húsvét hétfő éjfélig élnek a szabályozások lehetőségével, hanem továbbra is fenntartják azokat, hogy ezzel is útját állják a koronavírus terjedésének.

A helyi korlátozások érintették egyebek mellett Mikófalvát, Felsőtárkányt, Egert, Noszvajt, Lőrincit, Gyöngyöst és a Mátrát.

1. Tömegbaleset az M3-ason: két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Az egész megyét megrázta az április 20-i baleset, amelyben összeütközött egy kamion, egy kisteherautó és két személyautó az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hévízgyörk térségében, a 42-es kilométerszelvénynél. A baleset következtében két ember beszorult a járműbe, őket a hatvani hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a járműből. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett.

A balesetről később helyszíni fotókat is közöltünk.