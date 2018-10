Mi érdekelte leginkább olvasóinkat? – Top 10 legolvasottabb cikk az idén

Számos kiemelt eseményt tudhat maga mögött megyénk. Ezúttal egy olyan összeállítást készítettünk olvasóinknak, melyben megmutatjuk, 2018-ban mely történések érdekelték leginkább Önöket.

10.

A 2018-as év tizedik legolvasottabb cikke a júniusi, Szilvásváradra lecsapott villámárvízről szóló írásunk volt. A lezúduló nagy mennyiségű csapadék utakat, átereszeket, útpadkákat mosott el, a parkoló autókat padkának, villanyoszlopnak sodort, valamint elöntötte számos családi ház pincéjét, szuterénjét, kazánházát 1-1,5 méter magasan.

Szilvásvárad mellett Nagyvisnyón is több lakóház megsérült. Az áradás saras, hordalékos területeket hagy maga után a település köz- és magánterületein egyaránt. Az utakra dőlt fák nehezítették a mentést, a károk helyrehozatalát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

9.

Egy halálos balesettel kapcsolatban keresett szemtanúkat a rendőrség idén májusban. Halálos közúti közlekedési baleset történt ugyanis április 20-án Eger és Noszvaj között, a Mátyus tanya közelében, melynek következtében egy férfi életét vesztette.

Az Egri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen közúti baleset okozása bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.

8.

Augusztusban érdemes volt nyitott szemmel járni Egerben és környékén, ugyanis több szemtanú szerint is Brad Pitt forgatott Szilvásváradon, méghozzá producerként.

Pitt és csapata a The King című filmet forgatta megyénkben. Információk szerint Egerszalókon volt a szállása, és többen látták az ismert színészt az egri piacon is. Helybéliek szerint Robert Pattinson is a megyében, az említett helyszíneken tartózkodott.

7.

Az összeállításunkban a hetedik helyét elfoglaló cikkében arról számolunk be, hogy egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között elütött egy gyalogos férfit a 33. számú főút 25-ös kilométerében Poroszló közelében. A baleset következtében a gyalogos életét vesztette.

A kocsit egy füzesabonyi nő vezette. A baleset után azonnal megállt, segítséget hívott és úgy tudjuk maga is segíteni próbált a szerencsétlenül járt emberen, de az életét már nem lehetett megmenteni.

6.

2018 januárjában tört ki tömegverekedés Gyöngyösön, ahol ennek következtében egy ház is kigyulladt. Korábbi nézeteltérés miatt alakulhatott ki vita a helyi lakosok között, mely közben egy többfős társaság tagjai kéziszerszámokkal bántalmaztak másik három férfit.

A nyomozó hatóság mind a hat gyanúsítottat őrizetbe vette és egyben előterjesztést tett előzetes letartóztatásuk indítványozására.

5.

Ötödik legolvasottabb cikkünkben arról számolunk be: motor és autóbusz ütközött Egerbaktánál, egy ember súlyosan megsérült. Az Agria Tv információi szerint a sérült motoroshoz mentőhelikopter is érkezett: több mint félóráig tartott, míg a sérült állapotát stabilizálták és a gép elindulhatott a kórházba.

4.

Július végén történt egy halálos baleset Eger és Kerecsend között, ahol egy nő sajnálatos módon életét vesztette. Információk szerint a nő a középső sávban haladt egyenesen. A nyomok alapján hirtelen fékezett, majd balra rántotta a kormányt.

Szakértők szerint valószínűleg elaludt egy pillanatra a volánnál, majd amikor felriadt akkor fékezett és rántotta el a kormányt.

3.

Májusban történt egy súlyos baleset, melynek következtében frontálisan összeütközött két személyautó Gyöngyösön, a Baross Gábor utcában. Az ütközés következtében mindkét autó az út melletti árokba csapódott. Hat ember megsérült.

Négyen könnyű sérüléseket szenvedtek. Két gyermek azonban súlyosan megsebesült, egyikük életveszélyesen.

Az egyik jármű a belváros felől érkezett, vélhetően a megengedett sebességet túllépve, ráadásul a vezetőjének nem volt érvényes vezetői engedélye. A belváros felé haladt egy másik autó, vélhetően nem adott elsőbbséget, ezért összeütközött a két kocsi. A vétkes járműben a gyerekek nem voltak bekötve, egyikük kiesett a kocsiból. A sofőr, az apa, esetében alkalmazott alkoholteszt pozitív eredményt mutatott.

2. Bejárta a sajtót a Nógrád megyében lencsevégre kapott medve híre, és hasonló port vert a megyénkben, Pétervásárán egyik éjjel levideózott példány is. A Börzsönytől a Mátrán át a Tarna-vidékig, de akár a Bükkben is lehet számítani a medve felbukkanására – reagált a hírekre Lantos István, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembere, hozzátéve: a nagy területigényű állat egy éjszaka alatt hatalmas távolságokat képes megtenni. Bakó Csaba, a Nógrád Megyei Kormányhivatal vadászati szakügyintézője kiemelte: a párzási időszakban, mely ezekre a hetekre-hónapokra esik, az állatok a szokottnál is nagyobb területet barangolnak be – így több eséllyel bukkanhatnak fel a lakott területek közelében.

1.

Tavasszal történt az a sajnálatos eset, melyben egy asszony és négy éves unokája életüket vesztették. Beszámoltunk róla, hogy információk szerint május 26-án a Hort és Csány közötti vasúti átjáróban az ott közlekedő tehervonat elé vetette magát egy asszony négyéves unokájával, melynek következtében mindketten életüket vesztették.

A döbbenetes eset bejárta a sajtó. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a 49 éves horti nő ellen.