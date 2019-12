Tóparti ingatlanuk is van már a bélapátfalviaknak

Több mint harminc éve szerették volna tulajdonukba az épületet, most licitálhattak rá a bélapátfalviak.

Megvásárolta a Gyári-tó partján fekvő horgászházat, a hozzá tartozó 647 négyzetméteres telekkel a város önkormányzata a képviselő-testület döntése alapján, jelentette be a nemrég tartott közmeghallgatáson Ferencz Péter polgármester. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nemrégiben árverésre bocsátotta a földterületét, amin a ráépített horgászház is szerepel. A város önkormányzatán kívül nem volt más licitáló, így 1,824 millió forintért megszerezték. Felidézte, lényegében a saját ingatlanukat vásárolták vissza, hiszen a bélapátfalvaiak építették azt az 1950-es években – eredetileg vadászháznak –, a gyár adta hozzá az anyagot és a munkás kezeket is, de nem került be a horgászegyesület főkönyvébe, így az a telekkel együtt az államé lett. Maga a tó egyébként városi tulajdon, de körülötte egy ingatlan sem az önkormányzaté, hanem állami vagyon.

– Az előző polgármester, Barta Norbert már 1987-től kezdve folyamatosan kérte az államtól önkormányzati tulajdonba a tó környékén fekvő területeket – parkoló, napozó, horgászó partszakasz, nyársalók melletti rendezvényrét. Kérelmeinket azonban elutasították, ugyanis az Egererdő Zrt. úgy nyilatkozott, hogy ezek a területek is rakodási területek és szükségük van rá – fejtette ki Ferencz Péter.

Elmondta azt is, hogy aki pár napja kilátogatott a környékére, láthatta, hogy sok akácfa oszlop van kitéve a felső rét mellé, valószínűleg azt a részt az Egererdő el fogja keríteni. Rendezvények alkalmával szoktak ott parkolni autók.

Bárdos Zsolt, a Bélapátfalvai Cementgyár Horgászegyesület elnöke megköszönte azoknak, akik segítettek ­megvásárolni az ingatlant és azt is, hogy itt dolgozhatnak. Ebben az évben öt évre kaptak megbízást a halgazdálkodásra és a tó kezelésére. Bíznak abban, megfelelnek a feladatnak, s köszönik a támogatást a Bélkő Nonprofit Kft.-nek, kérik a jövőbeni együttműködést.

Béla bá lett a harcsa

A Gyári-tóban van egy ötven kiló körüli harcsa, szerveztek neki egy névadó szavazást is, végül a Béla bá nyert. Egy versenyt is hirdettek a horgászok között, s aki az évben a legnagyobb harcsát fogja, a következő időszakra éves területi jegyet kap, ­mondta Bárdos Zsolt egyesületi elnök. A tóban keszeg, ponty, süllő és egyéb fajok is megtalálhatók.

– A horgászegyesület 1954-ben alakult, idén voltunk hatvanöt évesek. Ebben az évben előrelépést tettünk a haltelepítésben, dupla mennyiséget hoztunk a korábbi évekhez képest és nyitottunk a sporthorgászok irányába. Az egyesület közgyűlése döntött a felső méretkorlátról, így két év alatt megduplázódott a vendég napijegyesek száma. A tó vízminősége a nyári aszály ellenére jó, volt olyan hónap, hogy nem volt befolyó víz. A hőmérséklet viszont megfelelő volt a halak számára – foglalta össze az évet Bárdos Zsolt.

Az egyesületről elárulta, stabil, 70-80 fős a taglétszámuk, nőtt a gyerekhorgászok száma és rendezvényeket tartottak, versenyekkel csatlakoztak a városi eseményekhez, de civil szervezetek, vállalatok is rendeztek náluk családi napokat, versenyeket. Turisztikai célponttá is vált a tó, sétálni, kirándulni érkeznek emberek. Bárdos Zsolt elmondta, míg öt éve száz napijegyet adtak el, idén nyolcszázat. A közönséget közösségi oldalukon informálják, és jó az együttműködésük az önkormányzattal s annak kulturális cégével.

Az elnök szerint a tó sajátossága a fekvése, 350 méter magasan van, korábban fagy be és később olvad ki. Mivel a ponty nem ívik, így egész évben fogható.