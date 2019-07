Az Egert az autópályával összekötő M25-ös összekötő út jelentőségéről, a gazdaságra és a turizmusra gyakorolt pozitív hatásairól beszélt egyebek mellett a Trend FM rádió műsorában Nyitrai Zsolt.

Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott riporteri kérdésre elmondta, hogy a magyar kormány döntése alapján a gyorsforgalmi utak eddig nem látott fejlődése valósulhat meg 2016 és 2024 között. Mint hozzátette: Eger nagy nyertese ennek a programnak, hiszen harminc év után egy régi álom válik valóra. Az interjú során szólt arról is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ígéret tett arra is, hogy a beruházáshoz kapcsolódva egy Egert tehermentesítő elkerülő út munkálatai is elkezdődhetnek.

A képviselő elmondta, Eger és térsége bekapcsolása a hazai és nemzetközi vérkeringésbe a turizmus fellendítése mellett a befektetők számára is vonzerőt jelent, nem véletlen, hogy a közelmúltban két cég is beruházott a városban ezzel ezer munkahelyet teremtve.

Választókerületének 27 településéről is beszélt az alsóbbrendű utak kapcsán. Mint elmondta, a Magyar Falu Program keretében mód nyílik a kisebb települések közötti utak felújítására, hiszen ezen a területen van még tennivaló: várhatóan idén az országban 430 kilométernyi szakaszt újít fel Magyarország Kormánya – jelentette ki Nyitrai Zsolt.