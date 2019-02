Tovább fehéredhet a turisztikai ágazat Hevesben

Január 1-jén lépett életbe az a törvény, amely szerint a szálláshely-szolgáltatóknak a jövőben ­csatlakozniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NeTAK), és kötelező jelleggel ezen keresztül adatokat kell szolgáltatniuk. A rendelkezésnek köszönhetően szinte valós időben lesz követhető a hazai turizmus teljesítménye. Megyei szállásadókat kérdeztünk, mit várnak az intézkedéstől.

A NeTAK-ot a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) üzemelteti, a különböző típusú szálláshely-szolgáltatóknak más-más határidőig kell regisztrálniuk a rendszerbe. A már működő szállodáknak június 30-ig, a panzióknak szeptember 30-ig, a kempingeknek üdülőházaknak, közösségi szálláshelyeknek és a magánszállásadást is magában foglaló egyéb szálláshelyeknek december 31-ig kell ezt megtenniük. A szálláshelyeknek naponta, valamint havonta kell majd adatokat szolgáltatniuk, például a szálláshely tevékenységére vonatkozó statisztikai adatokat, ám személyes adatokat nem fognak továbbítani. Mindennek köszönhetően a NeTAK és így az MTÜ a jövőben naprakész információval fog rendelkezni a turistákról, ami a marketingmunkájukat, a célzott kampányok és akciók irányát is meghatározhatja, illetve ezek sikerességét igazolhatja.

A megyénkben több szállodát is üzemeltető Hunguest Hotels Zrt. a kezdetek óta támogatja a NeTAK-rendszer bevezetését, illetve kiterjesztését a teljes szálláshely-szolgáltatói szektorban – mondta el lapunknak Barkó Károly. A Hunguest Hotels Zrt. PR- és reklámigazgatója kifejtette, megítélésünk szerint a digitális adatszolgáltatás a teljes ágazat számára kedvező, a turizmus fehérítése minden eddig is tisztességesen, a törvények betartásával működő szolgáltató érdeke. A digitális adatszolgáltatás felszámolja majd a rendszerben korábban tapasztalható egyenlőtlenségeket, visszaéléseket. Ezzel a vendégek is jobban járnak rövid távon, hiszen az ő érdekeiket is szolgálja. Hozzátette, a rendszer bevezetése semmilyen pluszadminisztrációs terhet nem jelent majd számukra, mivel a digitális adatszolgáltatás automatikusan zajlik. A vendégekről a be- és kijelentkezésnél rögzített statisztikai információkat anonim módon, valós időben és emberi beavatkozás nélkül küldi majd a rendszer a NeTAK központjába. Aláhúzta, minden technikai és informatikai feltétel adott ahhoz, hogy a Hunguest Hotels szállodái határidőre csatlakozzanak a NeTAK-hoz.

A kisebb szállásadók kissé tartanak a NeTAK-hoz való csatlakozástól. Vizi Józsefné, az Eger Magánszálláshelyeinek Egyesülete alelnöke kifejtette, többükben felmerült a kérdés, hogy miért van erre szükség.

– Aki tisztességesen dolgozik, az már eddig is havonta szolgáltatott adatot a vendégekről számlák szerint a NAV-nak. Az önkormányzat felé is havonta küldünk bevallást az idegenforgalmi adóról. Mindkét bevallás alapja a vendégkönyv, amit név szerint vezetünk. Ha mindezt kiváltja majd az új rendszer, akkor lehet, hogy könnyebbséget jelent. De kérdés, hogy a vendégek hogyan reagálnak majd. A technikai feltételek nem jelentenek problémát, mert a foglalások többsége és az említett bevallások küldése is az interneten keresztül történik. Némi gondot jelenthet viszont az új rendszerre való átállás. Az egyesületünk igyekszik segíteni a tagoknak, ősszel ismertető előadást szervezünk majd. – részletezte Vizi Józsefné.

Szádeczky Kornélia, az Eger Térsége TDM Egyesület elnöke lapunknak elmondta, egyelőre még szervezetük is információkra vár, de igyekeznek folyamatosan tájékoztatni tagjaikat. Ha a jövőben szükség lesz rá, akár képzéseket és tájékoztató napokat is szerveznek majd a NeTAK-hoz való csatlakozás megkönnyítése érdekében a szálláshely-szolgáltatóknak.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock