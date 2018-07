Tovább tart a gödör kijavítása a Grónay utcában

Megérkeztek azok az előregyártott elemek, amelyek a megyeszékhelyen, a Grónay utcában keletkezett üreg javítási munkáihoz szükségesek.

Így ez az elkövetkezőkben már nem hátráltatja a márciusi baleset következtében beszakadt út helyreállításának megkezdését – tájékoztatta lapunkat szerdán az egri önkormányzat sajtóreferense, Zentai László.

Amint arról már többször is beszámoltunk, az említett helyen egy tehergépjármű alatt tavasszal beszakadt az úttestnek egy része, emiatt pedig le kellett zárni ezt a területet a közúti forgalom elől. Olvasóink jelezték szerkesztőségünknek, hogy nem értik, miért nem dolgoznak ott. Nem látható, hogy azon iparkodnának, mielőbb újra járható legyen az a szakasz.

Időközben az is kiderült, hogy egyes, a csapadékcsatorna-rendszert érintő beavatkozások még ezután is szükségessé válnak a helyzet teljes rendezéséhez. Ennek nyomán megközelítőleg két héttel kitolódik a munkavégzéshez szükséges idő, hiszen most a Heves Megyei Vízmű Zrt. és a helyhatóság által megbízott kivitelező is dolgozik a területen.

A fentiek kapcsán az önkormányzat kéri az érintett lakosok és a közlekedők türelmét, megértését.