Tovább zöldülnek a dél-hevesi települések, a régi fák helyére is újak kerülhetnek

Tavaly több település is pályázott és sikert ért el az Országos Fásítási programban, melynek eredményeként tovább zöldülhetnek belterületeik. Dél-Hevesben már van olyan falu, ahol el is ültették a fákat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A tízezernél kisebb lakosságszámmal rendelkező településeknek létrehozott lehetőséggel négy dél-hevesi falu élt, s pályázott sikeresen. A Településfásítási Program célja elsődlegesen a közterületek, óvoda- és iskolaudvarok, önkormányzati intézmények területének zöldítése. Az ültetéseket zömében idén tavasszal tervezik a falvak, de van olyan helység is, ahol már tavaly ősszel helyükre kerültek a facsemeték.

Zaránkon is tudják már, hova ültetik a növényeket, melyeket a program biztosít nekik. A polgármester elmondta, falujuk abban a szerencsés helyzetben van, hogy nagy zöldterületekkel rendelkezik, s ez ideális életteret jelent a kiültetendő facsemetéknek is. Urbán László közölte, harminc fával gazdagodik a településük. Terveik szerint – időjárástól függően – márciusban fogják ezek elültetni. Egy árok melletti nagy füves részre szeretnék ezeket telepíteni, a helyet már megtisztították a gaztól. – Olyan távolságban ültetjük el ezeket, hogy később önjáró fűnyíróval is karban lehessen tartani a területet – fogalmazott. Mint mondta, egyelőre nem terveznek önerőből ültetni, inkább a veszélyes, korhadó egyedeket szeretnék eltávolítani, hogy legyen hely az újaknak.

Szintén harminc fával gyarapodik az állomány az átányi közterületeken a program segítségével. A falu vezetője közölte, a sikeres pályázaton tíz magaskőrist, tíz platánt és tíz darab keskeny levelű kőrist ültetnek majd el tavasszal. Jámbor Dénes kifejtette, terveik szerint a sportpályához, az emlékparkban, önkormányzati intézményekhez, egyéb közterületekre kerülnek a növények. A polgármester arról is szólt, nagyon fontosnak tartják, hogy minél több fa díszítse településüket. Figyelmet fordítanak arra is, hogy ha egy egyed már veszélyes a környezetére nézve, akkor azt eltávolítsák.

– Sok elöregedett fát kellett kivágni az utóbbi időben, ezeket mindenképpen pótolni akartuk, s ez egy jó lehetőség lesz erre – fogalmazott. Hozzátette, leendő óvodájuk épületénél is ki kellett vágni két fát, ezek helyére az önkormányzat önerőből telepít új csemetéket, amik alkalmasabbak is lesznek közterületre mint elődeik.

Tarnaméra is elnyert harminc csemetét, ezek – tizenöt kőris és tizenöt hárst – tavasszal kerülnek földbe a falu több pontján. – Szebbé, zöldebbé teszik környezetünket, s mindenki örömére szolgálnak majd – vélekedett a polgármester. Elsődlegesen az Árpád útra szeretnék elültetni ezeket, s a falu központi területeire, amint beköszönt a jó idő. A település lakói egyébként is elhivatottak, ha faültetésről van szó. A helyi nyugdíjas klub szervezte akció jóvoltából – melyhez az önkormányzat is csatlakozott – nemrégiben fiatal diófák kerülhettek a faluba vezető régi fasor helyére.