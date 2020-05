Továbbra is 13 fertőzöttet tartanak nyilván Heves megyében

A koronavirus.gov.hu május 21-i közlése szerint szűkebb hazánk területén a koronavírusos megbetegedések száma 13. A tájékoztató oldalon közölt térkép a mindenkori megbetegedések számát mutatja. A szerdai napon történt változás oka a laboratóriumi kérőlapon megadott adatok és a beteg tényleges lakcíme közötti különbözőséggel magyarázható.

A kormányzati tájékoztató oldal közlése szerint, újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3641-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 473-re emelkedett az elhunytak száma, 1509-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1659 fő.

Heves megyében a csütörtök reggeli adatok szerint 13 az igazolt megbetegedések száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 27, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 64, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 26 igazolt fertőzöttről számoltak be.

Az Operatív Törzs május 14-i sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a térkép, a mindenkori fertőzöttek összes számát mutatja. A változás oka, hogy a vizsgálati minták a Nemzeti Népegészségügyi Központba érkeznek be és a laboratóriumi kérőlap kitöltése alapján kerül feltöltésre az első adat. Ezt követően kezdődik el a járványügyi vizsgálat, amely a pozitivitást kivizsgálja, a beteget magát megvizsgálja, illetve a kontaktjait, a környezetét.

Müller Cecília, országos tisztifőorvos szerint több alkalommal is tapasztalták, hogy a járványügyi vizsgálat és kontakt-kutatás során kerül felfedésre az a valódi adat, hogy tulajdonképpen hol is lakik a beteg, hol tartózkodik és hol van a fertőződésnek a helye. Ekkor korrigálják az adatokat.

Az országos tisztifőorvos azt is elmondta, hogy amikor ezek az adatok kiderülnek, és be is igazolódnak, akkor javítják az adatokat a tájékoztató térképen.

Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő május 15-én, Mezőtárkányban tartott online sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy sem a megyében, sem Egerben nincs már nyilvántartott aktív koronavírusos beteg.