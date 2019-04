Továbbra is Eger az egyik legkedveltebb hazai úti cél

Az első negyedévben Budapest és Hajdúszoboszló mellett Egerbe látogattak a legtöbben – derül ki a szallas.hu friss közleményéből.

Arra is kitértek, a belföldi turizmus 8,3 százalékkal bővült a vizsgált időszakban, és átlagosan 36 730 forintot fizettek az utazók foglalásonként.

A portál elemzése szerint ötből négy foglalás egy vagy két éjszakára szólt, de a hosszabb kikapcsolódások is egyre népszerűbbnek bizonyulnak. A szállástípusok közül a legkelendőbbek az apartmanok, a panziók és a vendégházak voltak, a megyék közül Pest, Heves és Zala részesült a legnagyobb arányban a foglalásokból.

Egyre többen terveznek előre, sokan már nyaralásukat is lefoglalták, folyamatosan nő az együtt utazók száma, és egyre nagyobb az érdeklődés az élményturizmus iránt. A portál statisztikái szerint belföldön a következő negyedévben is Budapest lesz a legnépszerűbb, de Eger, Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula is felkapott úti cél lesz.