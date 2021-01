Továbbra is rejtély, hogy ki szólt az oltásról a gyöngyösi polgármesternek

Dr. Lénárt András, Hiesz György orvosa azt mondta, nem ő szólt az oltás lehetőségéről a polgármesternek.

Ahogy arról a korábbiakban már írtunk, Hiesz György soron kívül és jogosulatlanul kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, amit a gyöngyösi tévének adott interjújában be is ismert. Ezt követően az Operatív Törzs szerdai tájékoztatójukban megemlítette az esetet, miszerint a gyöngyösi Bugát Pál Kórház már vizsgálja, miként kaphatott védőoltást a város polgármestere. A Mandiner szerdai cikkükben szintén vizsgálódott az ügyben, melyből kiderült, hogy vélhetően a polgármester felesége is megkaphatta az oltást. Mint azt írták, a helybéliektől úgy értesültek, a polgármesternek saját háziorvosa, az abasári körzeti orvos, Dr. Lénárt András javasolta, hogy oltassa be magát.

Minderről portálunk is megpróbálta megkérdezni az érintetteket is. Dr. Lénárt András, Hiesz György orvosa azt mondta, nem ő szólt az oltás lehetőségéről a polgármesternek.

– Egy szombat délután éppen a feleségemmel főztünk, akkor keresett Hiesz György. Elmondta, a kórház menedzsmentjétől szóltak neki, hogy maradt meg oltás, van lehetőség beadatni. Mivel a polgármester a helyi védelmi bizottság elnöke is, így jó, ha védett a vírussal szemben – mondta dr Lénárt András.

Kiemelte, hogy az eset nem előre megszervezett volt. Ők is félbehagyták tennivalóikat és azonnal autóba szálltak, mondván, ha már van lehetőség, akkor feleségének is adják be a vakcinát, hiszen egészségügyi dolgozóként könnyedén hazaviheti a fertőzést. Említette azt is, hogy a polgármesterrel csak a kórházban találkozott, ahol sok más gyöngyösi is várt a vakcinára, s vélhetően ők sem feleltek meg az oltási protokoll akkori feltételeinek.

A polgármesternek levélben feltettük azt a kérdést is, hogy ha nem saját orvosa szólt neki az oltásról, akkor mégis ki? Hiszen keddi nyilatkozatában végig háziorvosokra hivatkozott, ám a saját háziorvosának a kórház menedzsmentjének egy tagját említette. Ugyanakkor egy neve elhallgatását kérő, oltásszervezésben érintett szerint a kórházban is csak a sajtóból értesültek a történtekről.