Továbbra sem nőtt a fertőzöttek száma Heves megyében

A koronavirus.gov.hu május 28-i közlése szerint szűkebb hazánk területén a koronavírusos megbetegedések száma 13. A tájékoztató oldalon közölt térkép a mindenkori megbetegedések számát mutatja.

A kormányzati tájékoztató oldal közlése szerint, újabb 23 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3816 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 4 krónikus beteg, ezzel 509 főre emelkedett az elhunytak száma, 1996-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1311 főre csökkent.

Heves megyében a csütörtök reggeli adatok szerint továbbra is 13 az igazolt megbetegedések száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 36, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 61, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 17 igazolt fertőzöttről számoltak be.

Az Operatív Törzs május 14-i sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a térkép, a mindenkori fertőzöttek összes számát mutatja. A változás oka, hogy a vizsgálati minták a Nemzeti Népegészségügyi Központba érkeznek be és a laboratóriumi kérőlap kitöltése alapján kerül feltöltésre az első adat. Ezt követően kezdődik el a járványügyi vizsgálat, amely a pozitivitást kivizsgálja, a beteget magát megvizsgálja, illetve a kontaktjait, a környezetét.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend. Az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendelet is már ki van hirdetve a Magyar Közlönyben.