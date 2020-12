Tündérek is gondoskodnak a hevesaranyosi óvodásokról

A hátrányos helyzetű településeken enyhítik a gyerekszegénységet az óvodákat örökbefogadók.

A hevesaranyosi óvoda is örökbefogadókra lelt, a jótevők pedig rendszeresen ajándékokkal segítik az intézményt, illetve az oda járó gyerekeket. A Fogadj örökbe egy ovit! mozgalom 2019-ben indult, az aranyosi óvoda vezetője az év novemberében jelentkezett a programba, azóta pedig már többször is hoztak adományokat számukra.

– A mozgalomra az óvoda szociális segítője, Farkasné Bajdik Mária hívta föl a figyelmemet. Sok mindent szerettünk volna, úgy láttuk, ez egy olyan lehetőség, amellyel mindezeket megadhatjuk a kicsiknek. A legfontosabb cél, hogy támogassuk, segítsük a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket, a nehéz sorsú családokat – beszélt a kezdetekről Bartáné Lehóczky Anna, az óvoda vezetője.

Mint mondta, a mozgalmat édesanyák hívták életre, hogy a kinőtt ruhákat, nem használt játékokat továbbadják és azok olyan helyre jussanak el, ahol szükség van rájuk. A hátrányos helyzetű településeken az óvodák központi szerepet kapnak. Ő maga is régóta itt dolgozik, ismeri a családokat, így tud segíteni az adományok szétosztásában.

– Több örökbefogadónk is van, egy gárdonyi és egy nagykátai anyuka, valamint három budapesti édesanya. Az örökbefogadóinkat csak tündéreknek hívom. Minden örökbe fogadott óvodának van egy listája, amelyet a jellentkezők egymással együttműködve igyekeznek teljesíteni, ez estünkben eddig mindig teljesült. Megszervezik a gyűjtést, a szállítást. Egri Orsolya, Naszádi Sára és Tóth Ildikó óvodavezető koordinálja a feladatokat Budapesten. Rajtuk kívül van egy évek óta állandó segítőnk Egerben, Mentusz Mariann, a Szent Hedvig Kollégium nevelőtanára – mutatta be jótevőiket Bartáné Lehóczky Anna.

Az óvodavezető szerint a hatalmasra nőtt mozgalom a Hevesaranyoshoz hasonló települések számára óriási segítséget jelentenek. A program pedig tovább is fejlődhet. A mozgalomban való részvétel egyik fél részéről sem jár kötelezettséggel, aki tud, az ad, ők pedig szívesen fogadják, és eljuttatják oda, ahol nagy szükség van rá. Az óvoda dolgozója, Nagy Zoltánné, Mariann óvónéni személyre szóló textilszobrai révén pedig viszonozták a kapott szeretet.

Egri Orsolya, a budapesti Tranzit Art Café vezetője elárulta, a hevesaranyosi óvoda támogatása közös vállalása Naszádi Sárival, a közelükben lévő Édes Sári cukrászda tulajdonosával. Elárulta, Sári hozza a finom süteményeket a kávéházába, jó barátnők ők és a lányaik is. Mivel idejük nagy részét kávéházban, cukrászdában töltik, ezért számukra izgalmasabb, ha nem beülnek egy kávéra, süteményre, hanem kimozdulhatnak a komfortzónájukból kevésbé szerencsés helyekre.

Megemlítette, tavaly novemberben Berettyóújfaluig autóztak, az Igazgyöngy Alapítványhoz vitték el a jószándékú emberek bevitt adományait. Idén pedig közelebbi célpontot találtak egy zseniális ötlet jóvoltából. Három fantasztikus nő: Barát Hella, Tóth-Hencz Edit és Pajor Csilla hozta létre a Fogadj örökbe egy óvodát! hálózatot és honlapot, ott jelentkeztek ők is. A „párkeresés” telitalálatnak bizonyult, az óvoda vezetőjével mintha száz éve ismernék egymást. Mindennek örültek, mindent tudnak használni, amit kaptak.

– Volt már a helyi, kerületünkben lévő Menyecske utcai Kossuth Gyermekotthon javára is gyűjtés, az Igazgyöngy Alapítvánnyal is folyamatos a kapcsolattartás, különösen most, hogy megfosztották őket támogatásuk jelentős részéről, így értékes munkájuk az ellehetetlenülés felé tart. Az egyik legrémisztőbb jelenség a gyermekszegénység. Megoldani nem tudjuk, de leírhatatlan az öröm, amit egy pár görkorcsolya, egy menő póló, egy Jégvarázsos hercegnő jelmez okoz ezeknek a gyerekeknek – fejtette ki Egri Orsolya.