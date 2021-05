Turizmus: Heves megyéből is egyre többen vágynak már külföldre

Az egész világon egyre több a koronavírus ellen beoltottak száma, az aktív betegeké pedig folyamatosan csökken, így fokozatosan enyhülnek a járványügyi szabályozások, és egyre több ország dönt úgy, hogy beengedi a turistákat. De csak bizonyos feltételekkel.

A nyári kiruccanásokat tervezőknek igazán jó hír, hogy napról-napra bővül azon országok listája, melyek úgy döntöttek, fogadnak külföldi vendégeket is mindenféle előzetes tesztelés nélkül. Csupán védőoltáshoz ragaszodnak, és az azt igazoló okmányhoz.

Ennek hatására természetesen az utazási irodák kínálatában is megjelennek az újabb lehetőségek, és a nyaralni vágyók is egyre optimistábbak. Az IBUSZ egri irodájának igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, folyamatos az érdeklődés az utak iránt a megyeszékhelyen. Sokan azonban inkább kivárják a járványhelyzet javulását, s az esetleges, további lazításokat.

– A külföldi, illetve a belföldi foglalásokat szakmai szempontok alapján nem lehet összehasonlítani. Aki külföldi úticélt választ, döntően egy komplett utazási csomagot vásárol meg. A belföldön pihenők zöme valamelyik elektronikus értékesítési rendszeren keresztül, vagy a szállás weboldalán foglal szállást. A három- és ötcsillagos szálláshelyek kínálnak csomagokat, amiket a saját szolgáltatásaikból állítanak össze. A programot a vendégek többségében saját maguk szervezik. Az irodánk értékesít természetesen belföldre is olyan csomagokat, melyek tartalmazzák a szállást, étkezést és a szabadidős elfoglaltságot is. Hagyományosan ezekre is akad igény – fogalmazott.

Hozzátette azt is, hogy a korábbi évek divatja az idén sem változik. A tengerhez, mediterrán vidékre vágyók közt Görögország, Horvátország, Olaszország, Törökország part menti üdülései a legnépszerűbbek. A gyöngyösi Staféta Tours Kft.-nél is élénkül a forgalom.

– Szerencsére elindult a szezon szervezése, az irodák beállították a charter repülőjáratokat elsősorban a görög szigetek felé, Törökország, Dél-Ciprus, Málta, Tunézia, Egyiptom irányába – fogalmazott Juhász Ottília irodavezető.

Elmondta, a buszos üdülések talán június közepe-végére elindulhatnak, de ez még bizonytalan, a körutazások pedig a nyáron kezdődhetnek, ha minden jól megy. Kiemelte, jelenleg mindenkinek azt javasolják, hogy a kiválasztott célország konzulátusát keressék fel, s ismerjék meg a beutazási szabályokat.

Védettségi igazolvánnyal lehet utazni

Jelenleg Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Törökország, Bahrein és Görögország fogadja el a védettségi igazolványt, attól függetlenül, hogy az utazni vágyót melyik vakcinával oltották be. Egyedül Horvátországban kérik el, az plasztik kártyán kívül az oltási papírt is, amelyen szerepel a vakcina beadásának két dátuma, mivel a szomszédos országba csak a második oltás utáni 14. naptól lehetséges a beutazás. Folyamatosak a tárgyalások más országokkal is. Aki vakcina nélkül indulna útnak, vagy más célt választott, PCR teszttel igazolhatja, hogy nem fertőzött.

