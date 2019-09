Tuti tippek ruhaválasztáshoz, amit minden nőnek tudnia kell

A fazon tekintetében figyelni kell arra, hogy egy ruha vagy rövid és zárt legyen vagy térdig érő, és akkor lehet mélyebben dekoltált. A homokóra alkatúaknak érdemes testhezálló szabású ruhát választaniuk, míg akiknek keskenyebb a csípőjük, azok bátran felvehetnek egy derékig szűk, kifelé bővülő fazonú darabot – javasolta Koltai-Kiss Lívia a teol.hu-nak adott interjújában.

Tízmillió forint össznyereményért versenyeznek a szépségek

Mint arról korábban már beszámoltunk, elindult a Tündérszépek új sorozata, értékes nyereményekkel, felkészítő táborral, januárban pedig az is kiderül, Heves megye adhatja-e az ország következő Tündérszépét. A verseny össznyereménye tízmillió forint, és ha ez még nem lenne elég, valaki egy éves modellszerződést is nyer, vagyis esélyt arra, hogy profi szakemberek segítségével törjön be a modellvilágba. Mutassuk meg, hogy nálunk élnek a legszebb lányok! Jelentkezz vagy buzdítsd a nevezésre tündérszép barátnődet! Heves megyében az itt élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek jelentkezhetnek. A legszebbek értékes nyereményekkel gazdagodnak!