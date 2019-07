Tűzijáték és sztárvendégek is szórakoztatták a közönséget a dormándi falunapon

A Pinkóczy Mazsorett Csoport bemutatója adta meg az alaphangot szombaton a tizedik alkalommal megrendezett Remenyik Zsigmond Falunapnak. A Latinovits-kastély udvarán késő este tűzijátékkal zártak, ám előtte sztárvendégek is szórakoztatták a résztvevőket.

A település legnagyobb közösségi rendezvényére érkezve azt tapasztaltuk, hogy minden úgy történik, mint ahogy annak egy falunapon történnie kell. Polgárőrök és más önkéntes segítők terelgették az érkezőket, voltak vásári sátrak, amelyekben a kereskedők finomságokat kínáltak. Állt a nagyszínpad is, rajta a szihalmi fúvósok zenéltek épp. Egyvalami nem illett a képbe: a borús, a résztvevőket esőcsepergéssel próbára tevő időjárás.

A falu polgármestere, Rajna Kálmán is az időjárást említette elsőként, ami szerinte a kora délutáni, szokásosnál gyérebb látogatottság oka lehet. Színes programokkal készültek, és remélte, hogy az esti műsorokra már összegyűlik a tömeg. – Évente két alkalommal van ilyen rendezvényünk, a másik a sportprogrammal összekötött gyereknap. Egy falunapnak mindig is nagy a jelentősége, s elsősorban a közösségformálás a lényege. Az elszármazottak például visszajárnak a településre. A kastély névadójának egyik rokona is itt van például. Ez a tizedik falunap már, és Remenyik Zsigmondról, a falu szülöttéről neveztük el – mondta a faluvezető.

Varga Pál, a helyi plébános is eljött megnézni az eseményt. Úgy fogalmazott, számára hitéleti szempontból is van jelentősége egy ilyen rendezvénynek. – Jó alkalom találkozni a hívekkel. Azokkal is, akik jönnek a templomba, és különösen azokkal, akik nem. Megismerni őket, részt venni a falu életében, főleg, hogy nem Dormándon lakom, hanem Besenyőtelken – magyaráza a katolikus plébános. Megtudtuk, három falu tartozik hozzá, Besenyőtelek, Dormánd, Kömlő. Tavaly augusztus 1-jén kezdett mind a három helyen.

A Remenyik Zsigmond Nyugdíjas Klub tagja, Rátkai Józsefné, Kati néni fellépés előtt elmondta, hogy 2000 óta működik a klub, s ő azóta a tagja. Örömmel lépnek fel, de azt sajnálja, hogy hiányzik az utánpótlás, és ők lassan majd kiöregszenek. Fellépnek itt helyben, de Mezőtárkányra, Egerfarmosra is eljárnak, jegyezte meg.

A Kissné Bozó Sarolta irányította, tizenhárom tagú Füzesabonyi Rozmaring Népdalkör is bemutatkozott. Bocsi Imréné azt újságolta, hogy már a negyedik kiemelt arany oklevelet kapták legutóbb Harkányban, az országos döntőben szerepeltek szépen.

Dormándon is adott táplálkozási tanácsot, mért vérnyomást és vércukorszintet a Füzesabonyi Egészségfejlesztési Iroda kis csapata. – Az emberek szívesen méretik meg a vércukorszintjüket és vérnyomásukat. Sokan csak ilyenkor, a nagyobb rendezvényeken vesznek részt a szűréseken – mondta kérdésünkre az iroda képviseletében Kóródi Lászlóné.