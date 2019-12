Ügyelnek a szépkorúakra az egri térségében

Nyáron a túlzott forróság, télen a fagy veszélyezteti egészségünket, sőt: akár az életünket is. Kíváncsiak voltunk, hogy Eger térségében hogyan gondoskodnak az idősekről a cudar időben.

Andornaktályán az önkormányzat maga­ s a képviselő-testület szociális bizottsága is figyelemmel kíséri a rászorulókat, illetve a településen működő polgárőrség is folyamatosan tájékozódik, ellenőrzi az elesettebb falubelieket, nincs-e szükségük segítségre a fagyos időjárási körülmények között.

– Falunkban a 65. életévüket betöltött lakosok a ­fűtési költségekhez hozzájárulást kapnak, s a leginkább rászorultak szociális tűzifát is igényelhetnek – tájékoztatott a polgármester, Barczi Zsolt. – Szerencsére nálunk nem volt az utóbbi években példa arra, hogy önhibájukon kívül segítség nélkül magukra maradtak volna emberek télen. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ez a jövőben is így maradhasson.

Alapszolgáltatási központ Verpeléten

A városban létrehozott központ tevékenységeinek köre teljes egészében ellátja gondoskodásával a település lakosságát – tájékoztatott Farkas Sándor polgármester. – Alkalmas arra, hogy a környező helységekkel összefogva szakmai központként működjön. Feladatai közé tartoznak egyebek között a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a nappali intézményi ellátás, a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint az idősek otthona. Ellátási megállapodás keretében nyújtanak még szolgáltatásokat három szomszédos településen, mégpedig Egerszalókon és Feldebrőn gyermekjóléti szolgáltatást heti nyolc órában, Tarnaszentmárián pedig szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást.

A novaji községvezető, Demkó Gábor is hasonló pozitívumokról számolt be. Mint mondta, számontartják az idős lakóikat, a szociális gondozók, az ügyintéző, valamint a körzeti megbízott is folyamatosan látogatja őket.

– Tarnaszentmárián, a térség legkisebb településén is odafigyelünk egymásra – jelentette ki érdeklődésünkre Flesch Gabriella polgármester. Úgy fogalmazott, szociális gondozó jár körbe a helységben, tartják a kapcsolatot az egyedülálló idősebbekkel. A polgárőrség pedig a közbiztonságra ügyel.

– Szinte névről ismerünk mindenkit, így tudjuk, kinek mire lehet szüksége – tette hozzá.