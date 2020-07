Új darabokkal nyitott ki idén a nagyvisnyói motormúzeum

Szovjet relikviákat is bemutatnak az idén nyáron bővített – nemcsak – katonai motoros múzeumban.

Idén is megnyitott a katonai motorokat és gépkocsikat felvonultató Military Motor Museum Nagyvisnyón. A fenntartó Military Motor Museum Egyesület tervei szerint augusztus 24-ig tartanak majd nyitva, de már nem a hét hat napján lesznek látogathatók, hanem csak csütörtöktől vasárnapig fogadják a vendégeket. Hézser Péter alapítótól megtudtuk, az idei múzeumnyitást megelőzte egy bővítés is, további fedett térrel növelték a bemutatóhelyet, amely a tagok és barátaik saját munkája révén készült el, mindössze két nap alatt.

Idén is számos restaurált és pajtaállapotú, háborúkban használt motort állítottak ki a múzeumban. Több közülük még nem szerepelt a tavalyi tárlaton, ezek sztoriját is elmeséli az alapító az interaktív tárlatvezetéseken. Az újak közé tartozik az a BMW típusú sivatagi – és egyébként oldalkocsis – motor, amely a második világháborúban szolgált. A homokszínű kétkerekű különlegessége, hogy a levegőt felülről szívja, hogy minél kevesebb port szedjen össze, belülről horganyzott a tankja és lámpájára takarót szereltek, így a repülők nehezebben vehették észre egy-egy éjszakai menet során. Ez a darab 1974 óta állt, s már régóta kérték előző gazdájától, de öt évig kellett csak arra várni, hogy egy ajtórésen keresztül pillantást vethessenek rá. Új tulajdonosa szeretné üzemképes állapotba ­hozni.

Szintén az újonnan kiállított darabok közé tartozik egy, az amerikai hadseregben rendszeresített Kawasaki KLR, amelynek különlegessége, hogy hatféle üzemanyaggal megy a benzintől az etanolon át az étolajig, de petróleummal is működik, ha a szükség úgy hozza. Aztán ott van egy, az osztrák honvédség által használt KTM, amelyre sítalp szerelhető, megkönnyítve a havas terepen való motorozást.

És ezek csak a katonai motorok – bár a szakértők szerint nyilván ezek jelentik a technológia csúcsát, hiszen a hadseregeknek van szükségük a legstrapabíróbb járművekre –, van azonban újdonság a civil motorozás háza tájáról is, például egy Cezeta, vagy az egyetlen olyan Simson típus, amely önindítót kapott. Felajánlással is gyarapodtak, Pétervásáráról kaptak meg egy épített elektromos kis motort, amely valószínűleg Riga alapra készült. A gyűjteményben most az autókkal és más épített szerkezetekkel együtt körülbelül negyven belső égésű motorral ellátott jármű látható Nagyvisnyón, s persze jó pár katonai, valamint polgári kerékpár az ikonikus magyar daraboktól kezdve a szovjet ipar szükségmegoldásaiig, például egy kerékpárvillából készített rollerig.

Hézser Péterék idén más katonai témájú tárgyakat is hoztak, így az egykori ­tököli repülőtérhez tartozó laktanyából kimentett faliképeket, amelyek valamikor az ebédlőt díszítették, de ezenkívül egyéb szocialista, kommunista relikvia is megtalálható a kiállításban. Továbbra is tartják magukat ahhoz, hogy bár katonai témájú a kiállításuk, fegyverekkel nem foglalkoznak, nem céljuk ezek népszerűsítése. Mivel azonban a gyerekek tavaly leginkább ezeket keresték, a gyűjteménybe idén bekerült egy AMD fénypuska, amelynek tára helyén azonban akkumulátor, csövében pedig lencse található.

– A kiállított darabokon kívül még körülbelül húsz motorunk van, amelyet szeretnénk rendbe tenni és összerakni, majd a későbbiekben a közönséggel megismertetni. Ehhez azonban majd helyre is lesz szükségünk. Ezenkívül szakközépiskolai diákjaimmal egy nagy projektbe is belefogtunk, amelyet nagyon élveztek, hasznos volt számukra, és amellyel idén a koronavírus-járvány miatt nem készültünk el. Reméljük, hogy jövőre bemutathatjuk a nagyközönségnek – mondta Hézser Péter.