Új egészségház épülhet, és a kerékpárutat is átadják Feldebrőn

– Örömmel mondhatom, az előző ciklusban benyújtott pályázatok megvalósultak, nem kevés munkát fektetett bele a jelenlegi vezetés. A Magyar falu program (MFP) keretében, s önerőből a Petőfi utat és a Szabadság tér egy részét is felújítottuk – indította a beszélgetésünket Jakab Ernő, aki sorolta az eredményeket. Szintén az MFP keretében új kerítést kapott az óvoda, LEADER-pályázaton, 15 százalékos önerő mellett, egy kondiparkot építettek.

– Megépült a Káltól Verpelétig tartó kerékpárút itteni szakasza, a műszaki átadása a napokban lesz. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatának köszönhetően új egészségház épül, a munkálatok októberben megkezdődtek – tette hozzá.

Ezt az évet nagyban meghatározta a koronavírus. Jakab Ernő elmondta, a fertőzés első hulláma során felmérték a helységben élők azon részét, akik leginkább veszélyeztetettek voltak a betegségük vagy az életkoruk miatt.

– Őket hetente kétszer felhívtuk, megkérdeztük, mire van szükségük. Személyesen magam és egy kollégám bevásároltunk nekik – részletezte a falu első embere. – Gyógyszereket írattunk fel és váltottunk ki nekik. Próbáltuk elérni, hogy az idősebbek maradjanak az otthonukban. Élelmiszer- és fertőtlenítőszer-csomagot osztottunk a rászorultaknak. Akik a vírus miatt elveszítették munkahelyüket és kérték, azoknak rendkívüli helyi támogatást ítéltem meg.

Különleges rendeletet három esetben hozott a kijárási korlátozás szigorításával összefüggésben. A második hullám már sokkal felkészültebben érte a lakosságot, s a vezetést is. Minden szükséges intézkedést megtettek a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.

– Költségvetési szemponttól, mint minden településnek, ez az esztendő Feldebrőnek sem volt egyszerű év az idei. Felmértük, melyek azok a területek, ahol spórolni lehet, így sem az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, sem a beruházások megvalósítása nem került veszélybe – hangsúlyozta.

A következő évben sem lesznek tétlenek

Jakab Ernő a jövőről elmondta, 2021-ben is rengeteg dolguk lesz. Pályázati forrásból januárban megkezdődik az óvoda teljes felújítása, belterületi közterület karbantartására szolgáló gépeket szereznek be ugyancsak pályázati támogatásból, továbbá a település értékeit bemutató információs táblákat helyeznek ki, és terveik szerint megkezdődik a bölcsőde építése is. Az MFP keretében az elhagyott ingatlanok közcélra történő felhasználására is sikeres pályázatot nyújtott be a jelenlegi vezetés.