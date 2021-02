Új élményterápiás pályát kapnak a súlyosan beteg gyerekek Hatvanban

35 millió forintot gyűjtött össze a Bátor Tábor a „Lépd meg! – égig érő bátorság” kampány keretén belül, így közösségi finanszírozásból építi meg új Bátorkodópályáját.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Októbertől január végéig tartott az adománygyűjtő kampány, amelyhez az E.ON Hungária Csoport 10 millió forintos kezdőtámogatása mellett további 17 vállalat összesen 15,2 millió forinttal, 1261 magánszemély pedig összesen 9,8 millió forint értékben járult hozzá. Utóbbiak közül sokan Lépítészként is csatlakoztak a kampányhoz, így ők nem csak egyszeri összeggel, hanem saját adománygyűjtéssel járultak hozzá a Bátorkodópálya megépítéséhez. Volt, aki a „Süss fel, nap!” jótékony süteményvásárhoz csatlakozva, más a Balatont körbevitorlázva, vagy e-sport kampánnyal tette hozzá azt az extra lépést, amivel újra égig érhet a bátorság – írja az E.ON Hungária Zrt.

A közlemény szerint az adománygyűjtés honlapján a támogatók kis bátorító üzeneteket is írhattak a saját nevükben, a támogatások mellett ezekből sem volt hiány a kampány ideje alatt. Hírességek is szívükön viselték a pálya sorsát: Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó nagykövetként állt a kezdeményezés mellé, de többek között Borbély Alexandra, Dukai Regina, Csonka András és Sena Dagadu is felhívta a figyelmet a kampány fontosságára. A régi pályát még tavaly ősszel elbontották, most januárban pedig megérkeztek Hatvanba az új pálya alapját adó első oszlopok, így tavasszal megkezdődhet a Bátorkodópálya építése. A korábbi pálya legkedveltebb elemeit megtartják, így a tervek szerint óriáshinta, mászófal és csúszópálya is épül, ugyanakkor a visszatérő táborozók számára új kihívásokkal is készülnek.

– Együtt nem ismerünk lehetetlent és örömmel tölt el minket, hogy a mi támogatásunknak is köszönhetően eredményesen zárult az adománygyűjtő kampány. Hiszünk a jövő generációjában, az ő energiájukban és abban, hogy a Bátor Tábor élményterápiája révén az itt táborozó gyerekek boldogabban, önbizalommal telve nézhetnek szembe mindennapi kihívásaikkal – mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport igazgatóságának tagja.

Az energiacég évek óta elkötelezett támogatója a Bátor Tábor Alapítványnak, segítségével épült meg a gyerekeknek életre szóló élményeket nyújtó korábbi kalandpark is. A vállalat önkéntesei többször részt vettek már az alapítványi programokban és 2020 tavaszán a vírushelyzet miatt létrejött Digitális Bátor Tábor programjaihoz is támogatást nyújtott az E.ON. Az új kalandpálya várhatóan nyár elejére készül el, és amint a járványügyi szabályozások lehetővé teszik, a bátor táborozók fel is avathatják majd.