Új értékesítési pont nyílt Gyöngyösön: a magyarok bíznak az állampapírban

A Magyar Államkincstár új állampapír-értékesítési pontot nyitott Gyöngyösön, kedden. A kincstári kirendeltség új, frekventált helyen, akadálymentesített belépéssel várja az ügyfeleket, remélhetőleg még inkább fellendül a helyiek kereslete a befektetések iránt.

– Az értékesítési pont forgalmas helyre költöztetését az állampapírok iránt megnövekedett lakossági érdeklődés tette szükségessé. A Kincstár által kezelt állomány június 25-én meghaladta a 2042 milliárd forintot. Ez 45 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest – hangsúlyozta dr. Borbély László András, a Magyar Államkincstár (MÁK) pénzforgalmi elnökhelyettese. Elmondta továbbá, hogy az állampapírokon belül továbbra is a legkeresettebbek a Magyar Állampapír Plusz és az inflációhoz kötött kamatozású államkötvények voltak, de kiemelkedően sikeres 2020 első féléve a Babakötvény szempontjából is. Jelenleg 92,7 milliárd forint értékben van forgalomban, s ez 39 százalék növekedés tavalyhoz képest.

Zay Ferenc, a MÁK Heves Megyei Igazgatóságának igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy 2014 óta működik a kihelyezett ügyfélszolgálat a városban, a Babakötvény pedig már akkor népszerű volt. Hozzátette, Heves megyében a lakossági állampapír-állomány meghaladja az 50 milliárd forintot, az ügyfelek száma pedig a 12 ezer 800-at. A Kossuth Lajos út 8. szám alatti intézmény megnyitása alkalmából dr. Pajtók Gábor megyei kormánymegbízott szólt arról, hogy a MÁK-kal példás együttműködés alakult ki az esztendők során, amely minden szempontból szoros a polgárok, a vállalkozások hatékony támogatása érdekében.

Hiesz György, Gyöngyös polgármestere az eseményen elmondta, szerencsésnek érzi magát, hogy nem csupán az első ügyfélszolgálati hely felavatását láthatta. Nagy öröm volt a település számára az előző helyszínen, a Gyöngyház Plázában való tevékenysége is, ám most, hogy a helység legforgalmasabb utcájába költözhetett a kihelyezett intézmény, reméli, minél több gyöngyösi fekteti be itt a megtakarítását.

A rendezvényen Horváth László, a térség országgyűlési képviselője lapunk kérdésére kiemelte, határozottan látszik az, hogy a polgároknak bizalma van az állampapírban, keresett befektetési forma.

– A veszélyhelyzet miatti sokk után nem csökkent, sőt inkább emelkedett a kereslet iránta, hiszen komoly hozama van és rendkívül rugalmas is – fogalmazott Horváth László. – Gyöngyös a megyei forgalom húsz százalékát adja. Remélhetőleg az új helyszín további növekedést eredményez, hiszen ez jó befektetés a helyieknek is, és a magyar államnak is a gazdasági önállóság szempontjából. Így az ország hazai forrásból jut finanszírozáshoz.