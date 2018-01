Új eszközök hárommillióért

Szükséges volt már a konyhai eszközök cseréje.

Új eszközökkel bővült a tarnazsadányi óvoda konyhája. Ezeket az önkormányzat saját forrásból biztosította. A polgármester arról tájékoztatott, folyamatosan vásárolták a szükséges felszereléseket, melyek összértéke közel hárommillió forint volt. Dobi István kifejtette, egyebek mellett két gázzsámolyt, fritőzt és sütőt, valamint egy kondenzációs kazánt is beszereztek.

Utóbbira már nagy szükség volt, hiszen az előző kazán sokszor nem működött megfelelően. Mindemellett a konyha kiszolgálóajtaját is kicserélték.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A falu vezetője felidézte, utoljára 2005-ben tudtak új eszközöket venni, s a folyamatos használat során sok minden cserére szorult már. Mivel azonban a konyha központi funkciót tölt be, úgy tervezték egyszerre helyezik el a felszereléseket, hogy ne zavarja az ellátás működését. Kétszázötven fős konyhájukon főznek ugyanis az óvodásokra, iskolásokra, valamint a szociális étkeztetésben részt vevő idősekre is. Úgy véli, nagy szükség volt már a beruházásra ahhoz, hogy a főzőhelyiség továbbra is jó színvonalon tudjon működni.