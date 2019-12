Új játszóteret avattak a maklári Röfifesztiválon (képgalériával)

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg szombaton a településen a Röfifesztivált, melyet idén is több program színesített.

Kezdésként átadták a gyerekek legújabb kedvencét, a modern, jól felszerelt játszóteret a posta előtti téren. Hanuszik Csaba polgármester érdeklődésünkre elmondta, a játszóteret 26 millió forintból építették fel, amit önerőből, s pályázati forrásból finanszíroztak. Úgy fogalmazott, szerették volna, hogy a településnek ezen a részén legyen egy ilyen hely. Az új játszótéren van csúszda, mászóka, pingpongasztal és két szabadtéri kondipark is.

Az átadó után megnyílt a művelődési házban a Miért szeretem Maklárt? című kiállítás. A tárlat abból az apropóból jött létre, hogy a helyi lap, a Maklári Harsona idén ünnepli 25. születésnapját. A szervezők arra kérték a helyieket, hogy rajzolják le, miért jó a községben élni. A pályázatra gyermekek jelentkeztek, az alkotásokon megjelenik a sportpark, a repülőnap, illetve az iskola és az óvoda is. A legjobb alkotásokat díjazták is.

A tizenkettedik Röfifesztivál programjai között szerepelt az Egri Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Együttesének fellépése is. A római katolikus templomban az érdeklődők reneszánsz és barokk dallamokat hallgathattak meg. Ezt követően a templomkertben meggyújtották a második adventi gyertyát, majd a maklári óvodások feldíszítették a falu karácsonyfáját a maguk készítette díszekkel.

A rendezvénytérre megérkezett a Mikulás is, akit a a Napsugár Óvoda Micimackó csoportja kis műsorral fogadott. A színpadra lépett a Búzavirág Népdalkör, de a tűzzsonglőr bemutatót is meg lehetett csodálni. A gyerekek kipróbálhatták a körhintát és a krampuszdobálást is, de a Mikulás sátrában készíthettek egy-egy közös fényképet a nagy szakállúval.

Mindeközben a helyi civil szervezetek forralt borral, teával, forró csokival, valamint süteményekkel várták a vendégeket. Az önkormányzat pedig hétszáz adag friss hurkával, illetve ugyanennyi kolbásszal készült, melyet este fél hattól lehetett megkóstolni.