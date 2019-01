Új korszak indulhat az andornaktályaiak számára

Izgalmas évet zártak Andornaktályán, ám a település vezetése nem lankad, az új esztendőbe is nagy tervekkel vágnak bele. Szeretnék vonzóbbá tenni a falut a turisták számára, valamint a befektetőket is igyekeznek a községbe csábítani.

Az M25-ös autóút megépülése nagy előrelépést jelentett a falunak. Amellett, hogy jelentősen csökkent a településen az átmenő forgalom, a község fellendüléséhez is hozzájárulhat.

– Szeretnénk befektetőket vonzani a településre, amihez a megfelelő úthálózat most már adott, már csak az ipari terület hiányzik. Ehhez első lépésként módosítani szeretnénk a helység rendezési tervét, ha ez megtörténik, már fogadhatjuk is a befektetőket – részletezte Vámosi László. A község első embere aláhúzta, már voltak érdeklődők, akik szívesen vinnék a községbe a vállalkozásukat, ám eddig nem tudtak nekik helyet biztosítani. Most azonban az új rendezési tervben egy jelentős iparterületet jelölnek majd ki az M25-ös út mellett, ami biztosan megfelel a leendő befektetőknek.

A turizmus fellendítése a másik legfontosabb terv. Elsősorban a Nagykertet szeretnék fejleszteni, de számos egyéb elképzelésük is van.

– A Nagykertet az eredeti állapotába tervezzük visszaállítani, amikor a Gloriette-et még tó vette körül. Ehhez az első lépések már megtörténtek, kimélyítettük a műemlék körüli területet, amelyben már jelentős mennyiségű víz is összegyűlt. Még azt kell megoldani, hogy a vizet rendszeresen pótolni tudjuk, erre már keressük a megoldást – fejtette ki Vámosi László. Hozzátette, a tó körül egy ösvényt szeretnének kialakítani, és pályázati forrásból egy vizesblokkot is terveznek a Nagykert bejárata közelében. Ezen felül több környékbeli településsel közösen tanösvényt hoznak létre, amelynek egyik vége a Nagykertbe fut majd.

A Kőhodályt és a Százrejtekű pincét is szeretnék a turisták figyelmébe ajánlani, az egyik legnagyobb feladat pedig a kerékpárút-hálózat bővítése lesz. – Nagytályával közösen pályáztunk, 180 millió forintból építhetünk kerékpárutat. Ebből a két helység között lesz új bicikliút, valamint Andornaktálya belterületén is kerékpársávot festünk majd fel. Szeretnénk, ha Andornaktálya és Eger között is épülne bicikliút, erre a tervek már megvannak, viszont forrásunk még nincs hozzá – tudatta a településvezető. Aláhúzta, reménykedve figyelik a Modern Falvak program részleteit, bíznak benne, hogy tudnak pályázni a település további szépítésére.