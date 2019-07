Új lehajtó épülhet rövidesen az M3-as autópályán

A kormány támogatja, hogy pár éven belül új lehajtó létesüljön az M3-as autópályáról Hatvan ipari parkjához.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter avatta fel Mogyoródon a Hungaroringet az M3-as autópályával összekötő új szakaszt. A tárcavezető közölte: hazánkban a közútfejlesztésben a legjelentősebb a 3200 milliárd forintot 2024-ig felemésztő bővítés. Ezen belül csaknem ezer kilométerrel növelik meg a gyorsforgalmi úthálózat hosszát, ami majdnem megkétszereződik, vagyis 1200-1300-ról 2400 kilométer körülire bővül.

A miniszter kijelentette: a kormány továbbra is támogatja, hogy 2021-re új, az ipari park számára külön kiépített autópálya-lehajtója lehessen Hatvannak. Ez megegyezik a környéken élők régi szándékával: az említett csomópont tovább tehermentesítheti a város átmenő forgalmát.

– Ez újabb fontos fejlesztés lesz Hatvan számára, tovább erősítve a városnak a térségi közlekedésben betöltött kulcsszerepét – fogalmazott.

Portálunkon tavaly márciusban adtunk hírt elsőként arról, hogy a hatvani ipari parknak közvetlen összeköttetése lesz az M3-as autópályával. Szabó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője akkor erről az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott egyeztetését követően számolt be. A beruházásról megszületett a kormányhatározat is.

A projekt az előzetes számítások alapján majdnem 2,5 milliárd forintba kerül, s így teljesíthetők lesznek a bővülő Bosch és az ipari park más cégeinek egyre nagyobb szállítási igényei. A beruházás gazdája a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lesz.

A Forma–1 szerelmesei is jól járnak

A Heves megyei autósokat is érintő távlati térségi fejlesztési tervek szerint a csomópontból induló majdani összeköttetés a Hungaroringet délről, Kerepest északról elkerülve keresztezi a 3-as főutat, s a kerepesi pihenőhelynél éri el az M31-es autópályát. Az autósportok szerelmesei a most átadott csomópontot használva kényelmesebben juthatnak el a Hungaroringre. Mindezeken túl az Innovációs és Technológiai Minisztérium az ágazat főbb szereplőivel együttműködve nemzeti autó-motorsport szakpolitikai stratégia megalkotását is tervezi, amelynek egyik célja, hogy a Hungaroring mellett az ország keleti részében is létesüljön szakági versenyek megrendezésére alkalmas létesítmény.

A negyedik csomópont a városnál

A Hatvanban élők régi vágya, hogy hosszabb távon teljesen a várost mentesítsék az átmenő forgalom alól. Ennek újabb eleme lehet az ipari park lehajtósávja, amely főként a kerekharaszti, valamint a 21-es főútra vezető autópálya-csomópontok forgalmának jelentős részét váltaná ki. Az új beruházással Hatvant immár négy csomópont kötheti össze a sztrádával: a fentieken túl az M3-as és a 32-es, a Jászságba vezető főút közötti szakasz is az említett célt szolgálja. A távlati cél az északi és a déli elkerülő utak kialakításával a komplett körgyűrű megépítése. Ez nemcsak a teherforgalmat érintené, hanem a személygépjárművel közlekedők számára is kényelmesebbé tenné a haladást.