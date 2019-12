Új, lelkes közösség alakult Kerecsend szépítéséért

Az idei advent első napján a szikrázó napsütésben fát ültettek a Zöldülő Kerecsend csoport tagjai. Az új helyi szervezet célja virágosítani, zöldebbé tenni a falut, annak köztereit. Olyanná varázsolni, amilyen egykor volt.

Fagyos napra és szikrázó napsütésre ébredtek a kerecsendiek vasárnap reggel. A délelőtt tíz ­órára tervezett első közös faültetési akció résztvevői örömmel nyugtázták, hogy az időjárási jelentéseket követők már előző nap kiásták a méretes ültetőgödröket a két ígéretes gömbkőris facsemetének. A településen november elején alakult meg a Zöldülő Kerecsend Facebook-csoport, amely közös cselekvésre ­kérte, hívta a helyieket. A cél, hogy az egykor virágos Kerecsend visszanyerje régi arcát, s hogy az itt élők érezzék, egy közösséghez tartoznak, amiért tenni jó.

Ifjabb Elek István kertészmérnök állt a kezdeményezés élére, aki feleségével és kisfiukkal érkezett az első akcióra. Elmondta, nagy öröm, hogy országszerte lelkes közösségek alakulnak, hogy minél több fát, cserjét ültessenek. Kerecsenden is ígéretesen indult a csoport. A helyi önkormányzat kétszázezer forinttal támogatta az ötletet, a Német és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Lokálpatrióta Egyesület is csatlakozott, s mindeközben szépen gyűlnek a perselybe és az önkormányzat által elkülönített számlára a magánadományok. A most elültetett két facsemete 44 ezer forintba került, s a falu főterét díszítik majd. A nyitórendezvényen gyerekek, fiatalok, idősek is meg­jelentek, jelezve, hogy minden generáció partner a falu szépítésében. A tervek szerint jövő márciusig folytatódik a gyűjtés, s amint beköszönt a faültetésre alkalmas idő, együtt látnak neki a további ültetésnek. Egyelőre a Fő út mellett s a forgalmasabb útszakaszok mellett szeretnének minél több fát, ­virágzó cserjét ültetni, felmérve a területi adottságokat. Tekintettel kell lenni a föld alatt húzódó vezetékhálózatokra, s az optimális távolságot is fel kell térképezni. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy értelmes, szép kezdeményezésről van szó.