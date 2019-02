Új műszerek segítik a betegek gyógyulását az egri kórházban

Az ország minden tájáról érkeznek szürkehályog-műtétre az egri Markhot Ferenc Kórház szemészetére, mivel a régióban itt a legrövidebb a várakozási idő a szemlencse-beavatkozásokra, és új, modern eszközök segítik a betegellátást – derül ki a kórház tájékoztatásából.

Kiemelték, a megyeszékhelyen mindössze harmincnégy napot kell várni ezen beavatkozásra, míg a régió más intézményeiben ez akár 402 nap is lehet. Dr. Kakuk Judit szemész főorvos és dr. Vadnay Ákos szemész adjunktus hangsúlyozta, a szemészeti osztályon az utóbbi években jelentős műszerfejlesztés történt, a betegek a legjobb technikai feltételek és komfortos körülmények között gyógyulhatnak.

Érkezett az osztályra egy új OCT automata készülék, amellyel többek között a zöld hályogos betegek látóidegfőjét vizsgálják, vagy a cukorbetegek szemfenéki vizenyőjét ítélik meg. Ezen felül kiemelkedő szerepe van a készüléknek a sárgafolt betegségeinek diagnosztikájában is, és fájdalommentesen tudják vele vizsgálni a szem hátsó részét, annak keringési viszonyait, speciálisan vizsgálva az éleslátás helyét. A berendezés ezen kívül képes a szem elülső részének vizsgálatára is, a szaruhártya ritka eltéréseit is felfedi.

Gazdagodott a szemészet egy, a szaruhártya vastagságmérésére is alkalmas modern ultrahangkészülékkel, amely a zöld hályogos betegek terápiájában jelent nagy segítséget, és a modern ultrahangos műlencsetervezésben is elengedhetetlen.

Dr. Kakuk Judit aláhúzta, két újabb műszer is érkezik hamarosan az osztályra. Az egyikkel a szem érintése nélkül tudnak majd műlencsét tervezni, köztük olyan lencséket is, amellyel nagyrészt kiiktatható a műtét utáni cilinderes szemüveg viselése. A készülék ezen kívül kiváltja a zöld hályogos betegek esetén a korábbi kontakt, kissé kellemetlen csarnokzugvizsgálatot, ez esetben is érintés nélkül tudják majd felmérni a beteg szemét. Ugyancsak hamarosan megérkezik a kórházba az a műszer, melynek segítségével főképp a cukorbetegség szemészeti szövődményeinek műtéti megoldása válik lehetővé.