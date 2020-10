Új műtermet kapott Rostás Bea Piros szobrászművész

Az új helyen már semmi akadálya annak, hogy megkezdődhessen a Cselebi-szobor helyreállítása.

Rostás Bea műterme az Egri Tűzoltó Múzeum udvarába költözött. Ezentúl a Tűzoltó téren bérelt helyiségekben tartja majd az egri szobrásznő és férje, Andreja Jovic szerb grafikus népszerű csoportfoglalkozásaikat és felkészítőóráikat. Itt kezdi meg a helyreállítását a nyáron megrongált Evlija Cselebi-szobornak is.

– Nagyon hálásak vagyunk, hogy a városvezetés talált számunkra helyet. Már el is kezdtünk költözni, nagyjából a berendezkedés van még hátra. Utóbbi viszont nehéz lesz, hiszen bőven kell hely a szoborhoz is és a tanításhoz is. Közel harminc gyerek jár hozzánk jelenleg, s a hétvégi fesztivál után úgy tűnik, hogy ez a szám tovább növekszik majd. Így azt szeretnénk még elérni, hogy az épület még egy helyiségét bocsássák használatunkba – mondta a művésznő.