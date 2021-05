Új szabályokkal látogathatók az idősotthonok Heves megyében

A járvány mindenkit megviselt, mégis talán azoknak volt a legnehezebb, akik az idősotthonokban hiába várták szeretteik látogatását, illetve azoknak, akik nem mehettek be a falak közé hozzátartozójukhoz. Most úja megnyíltak az intézmények.

Ezt ne hagyja ki! Hazugsággal kampányolt Karácsony Gergely

Az utóbbi év talán egyik legszomorúbb története az ismerősömé, aki úgy veszítette el édesanyját, hogy előtte hetekig nem láthatta a vírus miatt. Három évet vártak az intézményes elhelyezésére, mivel a mama a súlyosbodó Alzheimer-kór miatt már napi 24 órás gondozásra szorult. A járvány kitörése előtti hetekben sikerült felvételt nyerniük megyénk egyik otthonába, ahová a szigorítások után nem léphettek be a családtagok, legfeljebb csomagot adhattak be a kapuban. Telefonon sem tudtak már beszélni. A beköltözést követő harmadik hónapban érkezett a telefon, hogy sajnos a mama meghalt, lehet menni a személyes holmijaiért.

Pár napja érkezett azonban a jó hír, hogy újra látogathatók az idősek otthonai. A bejelentésnek nagyon sokan örültek, s fellélegeztek.

Szabóné Szűcs Szilvia, a Pétervásárai Idősotthon igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, a jogszabályhoz alkalmazkodva náluk is jóval nagyobb a mozgástér, miután megszűnt a kijárási tilalom. Harminchárom lakójuk közül mára mindenki rendelkezik védettségi igazolvánnyal, így az aktívabbak végre kiléphetnek az intézmény kapuján. Látogatni délelőtt és délután kétórás időtartamban lehet az időseket, és rengetegen élnek a lehetőséggel. Egyelőre azokat engedik be a szokásos járványügyi protokoll szigorú betartása mellett, akik rendelkeznek a védettséget igazoló plasztikkártyával. Akiknek nincs ilyen, azok kivételes esetekben és speciális védőfelszerelésben tehetnek látogatást. Akik nem rendelkeznek egyelőre védettséggel, továbbra is beszélgethetnek az ablakon át maszkban, távolságot tartva.

Az intézmény vezetője hozzátette, az első nyitottabb naptól kezdve jelentősen javult a gondozottak hangulata, közérzete. Örültek, hogy anyák napja után nem sokkal megölelhették gyermekeiket, unokáikat. A szép tavaszi idő is hozzájárul, hogy többet tartózkodhatnak a szabadban. Nemcsak a lakókra, hanem az intézményben dolgozókra is hatalmas teher telepedett az elmúlt hónapokban, mivel mindenki nehezen viselte a bezártságot. A nyitásnak mindenki örül, ám mivel sok a krónikus betegséggel együtt élő, mozgásában korlátozott idős, így a felelősség így is nagy a dolgozókon.

Megyénk különböző fenntartású intézményeiben a fenti példához hasonlóan alkalmazkodtak a nyitáshoz. Aki mostantól látogatást tervez bármelyik otthonban, azt arra kérik, hogy mielőtt útnak indul, lehetőség szerint előzetesen telefonon is tájékozódjon az új szabályokról.

Legyen védettségi igazolványa a hozzátartozónak!

A napokban közölte Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, az otthonok megnyitása annak köszönhető, hogy a legtöbb intézményben magas azok száma, akiket beoltottak a vírus ellen. A kormány ugyanis időben intézkedett arról, hogy elegendő koronavírus elleni vakcina álljon rendelkezésre, és szerencsés az is, hogy folyamatosan növekszik az oltási hajlandóság az országban. Hangsúlyozta, a látogatás védettségi igazolványhoz van kötve. Fontosnak nevezte azt is, hogy már nemcsak negatív koronavírus-teszttel, hanem védettségi igazolvánnyal is felvehetők új lakók az intézményekbe.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock